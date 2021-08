Paula Trápani se sinceró: "Sostener la monogamia en el tiempo tiene algo de antinatural"

Paula Trápani se convirtió en uno de los temas más comentados el pasado sábado por la opinión que vertió en Debo Decir (América, domingo a las 21).

No sólo sorprendió sino que al mismo tiempo generó un fuerte debate dos días después en En Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9.30).

Como se indicó, todo empezó en el ciclo que conduce Luis Novaresio con la frase "Sostener la monogamia en el tiempo tiene algo de antinatural".

Luego, en el ciclo conducido por Joaquín El Pollo Álvarez hablaron de la repercusión de sus dichos y la periodista se explayó, dejando en claro su postura.

"Me metí en un quilombo", admitió Trápani, ante las consultas de los integrantes del programa y enseguida argumentó "Por eso he tenido tantas separaciones en mi vida. La poligamia no se sostiene porque no lo aceptamos y la monogamia se hace difícil".

El momento más álgido llegó cuando lanzó una frase con la que buscó encubrir al resto de los presentes "Y bueno, acá todos piensan lo mismo pero nadie abre la boca", reconoció.

"Yo soy muy conservadora aunque parezca que no", respondió Sol Pérez al darse por aludida mientras que Sandra Borghi le cuestionó a Trápani: "Usted fue la que habló. ¡No quieras hundirnos a todos!".

"La monogamia sostenida en el tiempo es antinatural porque uno a veces hace el esfuerzo, por el mandato cultural, de seguir con una determinada pareja, más allá de los deseos de ir por otro camino", explicó Trápani.

"Hay un mandato que uno debe sostener porque sí, porque te casaste para toda la vida, aunque sea para toda la vida. Hoy tenés dos caminos, ser infiel o separarte y estar con otra persona", sumó.