VIDEO.- Esta es la escena de "Dragon Ball Super" que fue censurada y denunciada por abuso

En las últimas horas el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires presentó una nota ante la Defensoría del Público de la Nación para denunciar el contenido de un capítulo de la serie animada “Dragon Ball Super”, que se transmite en el canal infantil Cartoon Network.

Según manifestaron en un comunicado de prensa, en el capítulo en cuestión se ve una escena de abuso sexual a un menor de edad.

Qué se ve en la escena de Dragon Ball Super

La polémica inició por una de las escenas del capítulo 91 de Dragon Ball Super, protagonizada por el "Maestro Roshi".

Según indicaron desde el Ministerio, el episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto “Maestro Roshi” diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar –dando claras muestras de que no hay consentimiento-; el Maestro, en su lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación.

MIRALO: