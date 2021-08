El Gobierno evalúa un nuevo cambio en el Impuesto a las Ganancias antes de las elecciones

Las elecciones, la inflación, la intención de recalentar el consumo y la reapertura de las paritarias que en muchos casos elevó el aumento de los montos acordados son los principales elementos por los que en el Gobierno creen que sería necesario volver a subir el mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias.

Es decir que a cuatro meses de la reforma aprobada por el Congreso, algunos sectores de la Casa Rosada ya trabajan en ese punto y hasta trascendieron algunos números.

La iniciativa fijó que nadie que percibiera menos de $150.000 pagaría el tributo. Ahora ese piso sería de $180.000, algo que los tributaristas creen necesario pero hasta consideran escaso.

El cambio implementado alcanzó a 1,2 millones de contribuyentes y según dicen en Casa de Gobierno, la idea es que esta nueva modificación alcance a un universo similar.

Por el momento no es mucho lo que se deja saber al respecto, aunque se espera que en la reunión del Gabinete económico de mañana sea uno de los puntos a tratar.

Algunos especialistas indican que una nueva reforma como de la que se está hablando era de esperar, en especial porque la consideran un parche que no modificó el mínimo no imponible, ni las escalas del impuesto. Básicamente porque no se hicieron los cambios más profundos que se requerían.

Ahora habrá que ver cuánto camina esta iniciativa y si, como sería de esperar teniendo en cuenta que se trata de un año electoral, sale rápido.