Manes: "Alberto Fernández nunca me convocó, iría si lo hace"

El precandidato a diputado nacional de la UCR por provincia de Buenos Aires Facundo Manes aseguró que iría a reunirse con el presidente Alberto Fernández si éste lo convoca.

El neurocientífico comenzó refiriéndose al manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional y manifestó que le hizo "ruido" que desde un principio "no se hayan convocado a expertos de todos los sectores para combatirla".

"La pandemia ha demostrado con desparpajo la pobreza y la economía en Argentina", afirmó en declaraciones a la prensa y sostuvo que "el impacto psicológico de la pandemia va a durar más que la pandemia, entramos en una década de COVID". Respecto al nivel de discusión que sobrevuela en el país expresó: "Lamentablemente veo una lucha de facciones en cada tema y no un pensamiento crítico ni una convocatoria a todos los sectores".

Además, se refirió a lo que ocurre en algunas provincias del país con especial preocupación: "Me preocupa más Santa Cruz que Venezuela. En Santa Cruz se manipula el sistema electoral. La mayor fuente de trabajo es el empleo público municipal o provincial. Hace años que en Santa Cruz no se completa el ciclo lectivo".

En cuanto a su vocación política, expresó: "Toda mi vida traté de ayudar a la gente. Las discusiones entre los políticos no ayudan a solucionar los problemas de los argentinos". Asimismo, subrayó que en las últimas semanas fue "víctima de ataques feroces". Por último, hizo referencia a la situación del país y al camino de salida que considera necesario atravesar para superar la pandemia y dejar atrás el estancamiento económico.

"Somos un país pobre. No vamos a poder reducir la pobreza si no hacemos una inversión en el desarrollo humano. Necesitamos un acuerdo del 60 ó 70% de toda la política", manifestó. Y agregó: "Este no es un proyecto mío, es un proyecto colectivo para convocar a los argentinos para que no haya dos extremos que sean anti. Yo me veo siendo parte de un proyecto colectivo en 2023 para que de vuelta la página de la decadencia crónica de Argentina".

"Nunca fui funcionario de Vidal, asesoramos de manera ad honorem como lo hicimos con otros gobiernos. Alberto Fernández nunca me convocó. Iría si lo hace. Vengo a discutir una nueva agenda y a unir a los argentinos. Yo hablo y voy a hablar con todos", concluyó.