Flor Peña sufrió "un pico de estrés" y se retiró de Telefe antes de empezar su programa

Florencia Peña se retiró esta mañana de los estudios de Telefe y no estuvo al frente del programa Flor de equipo en medio de las repercusiones por las declaraciones del diputado nacional Fernando Iglesias, quien fue cuestionado por los términos en que se refirió a la visita que hiciera la actriz a la quinta presidencial de Olivos en mayo del año pasado durante la cuarentena estricta.

Marcelo Polino, que quedó al frente del programa por la ausencia de la conductora, explicó que "Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando por un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella".

Por su parte, Noelia Antonelli, quien también forma parte del panel, contó que anoche Flor Peña asistió al estreno de su nueva película, La Panelista. Allí, intervino Nancy Pazos: "Sí, pero esto no es el estreno de la película, chicos. Tiene un montón de cosas. Pero lo concreto es que para que todos sepamos, todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan puta por todos lados".

"Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que le pasa, tiene consecuencias", agregó Pazos.

Según contó Polino, mientras la conductora se encontraba en el camarín preparándose para una nueva emisión, tuvo que ser asistida por médicos y luego se fue a su casa a descansar. "Te estamos haciendo el aguante desde acá", fue el aliento de Polino a Flor Peña.