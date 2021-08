Novaresio contra el lenguaje inclusivo: "Es ridícule"

En una entrevista radial con la sindicalista docente Alejandra López, el periodista Luis Novaresio analizó el uso del lenguaje inclusivo luego de que la dirigente gremial combinará esta forma de expresarse con la manera tradicional. "Pensar al lenguaje inclusivo como un modo cool de hablar no se sostiene y termina siendo ridícule", señaló.

En el reportaje, el periodista de Radio La Red dejó en claro su rechazo al lenguaje inclusivo luego de que la entrevistada utilizara expresiones como "lo que planteamos nosotres" o "una vuelta todes juntes".

"Hay una cuestión que quiero tratar", le dijo el conductor a la secretaria general del Sindicado Porteño de Docentes Privados, Alejandra López. "En un momento, me dice todes, después todos; mascarilla y no mascarille".

"Ningune protestó porque no había clases presenciales", "¿pidieron volver a las aules?", "el 70% de los alumnes no va en colective", dijo, luego, con tono provocador.

Sobre el final de la entrevista, Novaresio expresó que "pensar al lenguaje inclusivo como un modo cool de hablar no se sostiene y termina siendo ridícule".

"No es cool, con respeto le digo. Debería conocer más la realidad cotidiana de las aulas", respondió López a lo que Novaresio replicó: "Ahora dice aulas. ¡Pongámonos de acuerdo!".

Ante esto, la gremialista reconoció que: "Me costaba incluir el lenguaje inclusivo, pero me lo plantearon mis alumnos de primer año muy fuertemente. Es un proceso de transición como docente en lo discursivo. Cuando estoy con grupos, a veces consensuamos. A algunos les molesta si no lo uso. Es un debate".

La respuesta de Novaresio apuntó contra el nivel educativo. "Nuestra generación podía leer un texto. Hoy los chicos, mientras se da este debate, no lo entienden, no saben hacer una operación básique". Y así cerró el reportaje con la docente: "Le agradezco mucho la charle, le mando un salude".