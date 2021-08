Qué dicen los expertos sobre la combinación de vacunas: ¿es segura y eficaz?

Luego de que ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunciara que la Argentina está "en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas, empezando con Sputnik V con Moderna y AstraZeneca", para completar el esquema de inmunización de quienes aún no hayan recibido la segunda dosis por los retrasos en la entrega del laboratorio ruso, muchos de los que pueden optar por esta opción -no es de carácter obligatorio- se mostraron cautos ante esta posibilidad y pusieron reparos. En ese sentido hablaron los expertos, que dieron su visión y coinciden en la seguridad y eficacia del método de combinación.

LEA TAMBIÉN Empiezan a enviar turnos para vacunar con dosis diferentes en la Provincia

Mientras ayer la patóloga argentina recibida en La Plata Marta Cohen la consideró “una opción muy válida”, hoy el jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires y asesor del gobierno nacional, Tomas Orduna, consideró que mezclar vacunas contra el coronavirus constituye una herramienta "totalmente eficaz". "Es muy importante el anuncio que fue producto de la investigación de nuestro país. La combinación es segura y eficaz. A quienes aún tienen dudas, tenemos que decir que se vacunen porque es totalmente eficaz el combinar vacunas", dijo hoy el especialista en declaraciones radiales.

El profesional indicó que "quien se han vacunado con la vacuna de AstraZeneca podrán combinarla sin inconvenientes con la vacuna de Moderna". "Esto no es un kiosco que uno puede elegir cuál ponerse. Cuando me llega el turno y voy al vacunatorio, está la posibilidad de que me pueden dar la vacuna de Moderna o AstraZeneca", explicó. A la vez, resaltó que se debe "alentar a la vacunación, sobre todo ante las nuevas variantes" y sostuvo que, "entre una vacuna y ninguna, es peor ninguna".

Caen, por su parte, resaltó que “he escuchado con beneplácito la posibilidad de que en Argentina se comiencen a combinar las vacunas” y que “nunca dudé de que esta iba a ser una opción muy válida. Le pido a la gente que no duden, que si las vacunas, las dosis, están separadas por más de 28 días no puede haber efectos adversos, a lo sumo un poco menos de eficacia, pero muy posiblemente la eficacia de combinar las vacunas va a ser aún mayor”.

La médica recibida en la UNLP recordó que “esto es por la antigeneceidad despertada cuando se combinan vacunas. Eso fue lo que se observó en Europa, cuando hubo que combinar Oxford-Astrazeneca de primera dosis y, cancelada la vacuna en Europa, dieron segunda dosis de Pfizer y de Moderna, y la inmunidad fue mucho mejor”. “Así que bienvenido sea, siempre lo sospeché, siempre insté a combinar las vacunas y eso va a solucionar el problema que tienen muchos países como Argentina, el faltante de segunda dosis. Así que bienvenido sea”, concluyó Cohen.

En tanto, el virólogo Mario Lozano, consideró que “la combinación de vacunas, es algo que se usa cotidianamente y se sabe que funciona muy bien, siempre que se trate de vacunas individuales que tengan una eficacia comprobada como son las que estamos usando en Argentina y que tengan además seguridad comprobada”.