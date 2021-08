Arde La Voz: bombazos de la joven que se peleó con su compañera, lloró y la salvó Montaner

Esta semana se vivió uno de los momentos más tensos en el programa "La Voz Argentina. Fue cuando Esperanza Careri y Jéssica Amicucci, del equipo Mau&Ricky, sacaron los trapitos al sol en el escenario y se pelearon tras una actuación para el olvido (cantaron "Love on top" de Beyoncé). Lo cierto es que el dúo de cantantes terminó eligiendo a Esperanza, lo que provocó que su compañera se fuera llorando hasta que Ricardo Montaner la salvó apretando el botón rojo.

En las últimas horas, Jéssica hizo un fuerte descargo en las redes sociales donde dio más detalles de la tensa noche que se vivió en el reality de Telefe. Si bien tiene una cuenta de Instagram privada, no zafó de los cholulos y se conocieron sus fuertes revelaciones. "No pasaron todo lo que realmente ocurrió", escribió.

El periodista Pampito Perello Aciar publicó las capturas de pantallas de las publicaciones de la participante en las que asegura: “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo: canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueno aunque sea por un instante”.

Pero eso no fue todo porque si bien le tiró flores a Esperanza criticó a la producción del envío: “Quiero felicitar a mi compañera por su triunfo, a quien admiro. Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción, y aun así brillamos”. Y agregó: "Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron. Nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona".

La cosa no quedó ahí ya que sus seguidores querían saber más de la historia. Allí le preguntaron si "fue culpa de la producción" lo que se vio al aire y su respuesta fue contundente: "¿Quién elige qué pasar en TV?. Hay un contrato de por medio y hay cosas que no puedo decir, si no las diría porque mi imagen sería otra”.

Otro usuario le escribió: “Mau y Ricky no tienen muy buenas voces, hasta los concursantes son más mejores (sic), pero vos si tenés talento...siempre está la envidia”, a lo que ella contestó: “Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver más allá de la superficie como la mayoría”.