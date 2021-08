Retiran un clip de The Weeknd de las salas de cines por temor a ataques epilépticos

The Weeend lanzó “Take my breath”, una producción con la que el sucesor de After Hours decidió comenzar a escribir una nueva historia en su discografía.

Además del éxito que está obteniendo en la plataforma YouTube y en Spotify, el tema se convirtió en tendencia en las últimas horas por los complicaciones a la salud que podría generar mirar el video.

El estreno del video estaba planeado llevarse a cabop en la previa de la película Escuadrón Suicida en todos los Imax de Estados Unidos pero fue retirado de las salas por temor a que pudiera causar ataques de epilepsia en el público.

Según publicó el portal Variety, el trabajo audiovisual incluía una “intensa iluminación estroboscópica” que podía provocar convulsiones, en especial en la oscuridad de las salas de cine.

Días atrás, el músico hizo una publicación en su cuenta de instagram para alertar a sus seguidores sobre la flamante etapa. “The dawn is coming” [El amanecer se acerca], escribió y dejó parte de su nuevo sencillo. Los fans enloquecieron con la noticia y hoy celebran que ya pueden ver el video completo que acompañó el estreno del single.