Analizan en La Plata las cámaras de la casa de Chano

Luego de las declaraciones contradictorias de los testigos sobre los hechos en los que Santiago “Chano” Moreno Charpentier recibió hace dos semanas un tiro en el abdomen efectuado por el policía Facundo Amendolara, la Justicia espera el resultado de un peritaje “clave” para determinar la distancia del disparo y así poder establecer si el oficial actuó en legítima defensa o si existió un exceso. El fiscal Martín Zocca, a cargo de la UFI 1 de Zárate-Campana, aguarda la fecha de inicio de las pericias balísticas y del análisis de las prendas utilizadas por “Chano” (39) al momento de recibir el disparo en su vivienda de la localidad de Exaltación de la Cruz. También espera confirmar si las cámaras de la casa funcionaban.

El proyectil, la vaina servida hallada en la escena y el arma reglamentaria calibre 9 milímetros de Amendolara (27) serán peritadas en la sede que la Procuración bonaerense posee en Lomas de Zamora, al igual que la remera y el buzo que llevaba puesto Chano esa noche.

Un investigador afirmó que el análisis de esas prendas es una prueba “clave”, ya que por los orificios provocados por el proyectil y de hallarse rastros de pólvora “se puede determinar la distancia desde la cual se hizo el disparo”. Estos estudios son importantes para definir la situación procesal de Amendolara, imputado por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido por un funcionario policial”, que prevé 15 años de prisión.

Otra prueba que el fiscal Zocca envió a analizar son los DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda de “Chano” del barrio privado Parque La Verdad, que fueron entregadas por la madre del músico. Si bien la mujer aseguró que las mismas no estaban en funcionamiento, desde la fiscalía quieren confirmar esa versión a través del análisis que se llevará a cabo en la ciudad de La Plata, también por personal del Ministerio Público bonaerense.

Para esta semana, Zocca tiene previsto escuchar aún a otros testigos del hecho que declararon solo ante la Policía Federal Argentina (PFA) a pocas horas del suceso.

En lo que va de la investigación, hay testimonios contradictorios sobre lo ocurrido esa noche, ya que mientras el psiquiatra del músico y dos policías que acompañaban a Amendolara dijeron que “Chano” estaba muy agresivo y llevaba un cuchillo; su madre y su padrastro aseguraron que no los agredió y que no vieron que estuviera armado, explicaron las fuentes. El último jueves, Marina Charpentier, madre del músico, aseguró que su hijo en ningún momento agredió físicamente a nadie y que no lo vio empuñar un cuchillo.