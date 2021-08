El mundo hará silencio para escuchar hoy la palabra de Lionel Messi

En tanto se conocieron nuevos detalles sobre los millones de euros que moverá la incorporación de Lionel Messi al Paris Saint Germain (PSG), que lo presentaría el martes en la mismísima Torre Eiffel, el propio club Barcelona, que renunció a la posibilidad de mantener en su plantel a su principal referente, dio cuenta en la víspera que el futbolista argentino, quien no se manifestó en las últimas horas, desde que “explotó la bomba” de su alejamiento del equipo con el que se consagró como el mejor del mundo, ofrecerá hoy una conferencia de prensa que seguro permitirá saber que será de su futuro.

Messi hablará en estos términos a las 7 de Argentina en el auditorio 1899, ubicado en las instalaciones del estadio Camp Nou del Barcelona, y parece claro que dará a conocer los motivos que derivaron en su salida del equipo catalán y sus posibilidades de unirse al PSG francés.

El anuncio del llamado a esta reunión de prensa fue brindado por la dirigencia del club azulgrana en un mensaje en catalán publicado en las redes sociales, por el cual simplemente informa el horario y el sitio del encuentro.

“Este domingo, a partir de las 12 horas, Leo Messi comparecerá en rueda de prensa”, escribió Barcelona en su Twitter pero no dio indicios sobre qué dirá.

Todo indica que el astro explicará los motivos de su repentina y sorpresiva salida de la institución que lo acobijó de niño y lo vio crecer hasta convertirse en el mejor futbolista de la última era. La negociación no prosperó, según explicó el presidente Joan Laporta, porque no pueden “hipotecar el futuro del club” para contener al atacante y además tampoco quieren un enfrentamiento más profundo con Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, por el límite presupuestario que deben respetar.

En el medio quedó trunco el sueño de verlo con Sergio (“Kun”) Agüero, quien procedente de Manchester City se calzó la 19 del Barcelona para pasar los últimos años de carrera con su mejor amigo y repetir así las hazañas del Sub-20 en 2005, el oro olímpico en Beijing 2008 y la reciente Copa América.

Las despedidas de los ex compañeros y actuales de Messi presuponen que ya no habrá vuelta atrás, que los 672 goles en Barcelona se congelarán en esa cifra y no aparecerán nuevos récords de presencias (778 partidos).

El repentino anuncio acerca de la decisión de no retener a Messi repercutió en el mundo entero, aunque para la ciudad de Barcelona significó un verdadero terremoto, tras el cual sus habitantes no pueden todavía reponerse. Y en lo que tiene que ver con el ahora ex equipo de Messi, después de las múltiples despedidas de quienes compartieron plantel, apareció en escena el entrenador neerlandés Ronald Koeman, del conjunto catalán, quien reconoció que aún le resulta “difícil” hacerse a la idea de que Leo “no jugará más” en el conjunto blaugrana y destacó la “ética y el deseo de ganar” del jugador argentino.

“Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia”, se despidió Koeman públicamente a través de su perfil oficial en las redes sociales. “Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el FC Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar”, subrayó el técnico.