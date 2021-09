“Me fui sin darme cuenta de que no había pagado”

“Fui a la estación de servicio de 19 y 72, cargué lo que faltaba para completar el tanque, subí al auto y me fui, no me di cuenta ni quise irme sin pagar, no soy esa clase de personas”, explicó ayer el hombre de 42 años que el domingo pasado protagonizó, sin querer, un video que se volvió viral y lo dejó con una causa penal por el delito de “estafas”. Es que, a bordo de un Mercedes Benz, se retiró de la estación de servicio sin pagar los 2.000 pesos de la cuenta.

En una entrevista el hombre argumentó que se enteró de lo sucedido “por los medios”, luego de lo cual regresó a la estación de servicio para “pedirle disculpas al playero”, pagar lo que debía “y mostrarle el ticket al encargado”. ¿Qué le pasó?

Según él, “ando pensando en muchas cosas, no me di cuenta, lo pasé por alto”. Fuentes oficiales informaron que el automovilista fue detenido en un domicilio de la zona de 5 y 89, donde, además, le incautaron el auto. Su versión es que se presentó por su cuenta en la comisaría Octava para explicar lo sucedido, tras lo cual le tomaron la foto como “detenido”, le abrieron la causa y lo dejaron ir.