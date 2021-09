¡Apareció "Patineta" y se reencontró con Vicky! La historia con final feliz del peluche perdido

"Patineta" ya está con Vicky. La nena de 4 años que vive en City Bell había perdido a su peluche en el Parque Ecológico días atrás y en las redes sociales se generó una campaña viral, que también fue impulsada por EL DIA, que terminó con final feliz.

Mónica, la madre de Victoria, recordó la historia en una entrevista con este diario: "Estábamos en el Parque hace 10 días con Patineta, porque vamos a todos lados con él, y después de estar en la zona de las hamacas, cerca de la casona, nos corrimos y lo perdimos de vista. Nos fuimos a casa y nos dimos cuenta que faltaba, por eso volvimos y no estaba. Volvimos 3 veces más en la semana y tampoco apareció. Se hizo una campaña por redes sociales, porque pensé que lo tenía alguien de acá cerca, y sabía que iba a aparecer. Pero después salió en el diario y estuvo en todos los grupos, por eso lo compartieron miles de personas".

La mujer contó que le propuso a su hija comprarle un muñeco nuevo, pero se negó. "Pese a que está medio viejito ella sólo quería a Patineta, que incluso le falta la nariz", resaltó. Lo cierto es que después de 10 días "le dije que parecía que no iba a volver. Ella se preocupó y se pregunto si el que lo encontró le daba abrazos como ella le daba, y yo le decía que si, que seguramente lo quiere de la misma manera".

Pero para sorpresa de todos, ayer recibió un llamado en su celular. "Atendí y era una señora que me dijo 'tengo tu peluche'. Le dije que me mande una foto y me dijo que era ese porque le faltaba la nariz". Le mujer del otro lado del celular le dijo que se llamaba Roxana y que vivía en Ezeiza pero que en estos días iba a venir a La Plata. "Tiene familia en Villa Elisa y viene a visitarla seguido, por eso ese día estuvo en el Parque y encontró a Patineta". El final fue un emotivo encuentro para que Vicky vuelva a abrazar a su peluche.

La pregunta que muchos se hicieron desde el comienzo de la búsqueda es ¿por qué se llama Patineta?. Mónica no dudó en contestar: "Le puso así porque a ella le gusta ir caminando con sus muñecos pero a éste lo pone en la patineta y lo saca a pasear".

Lo cierto es que Vicky ya le puso una capa verde de superhéroe a su "amigo" y contó que hasta duerme con él. "Cuando no lo tenía dormía con mamá", confesó la pequeña, quien aseguró que "estoy muy contenta". ¡Y no es para menos!