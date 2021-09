Cae en Villa Elisa el acusado de violar a su hijastra desde que tenía 10 años

Otros dos casos aberrantes contra jóvenes mujeres platenses, una de las cuales tiene apenas 16 años, terminaron con los acusados detenidos en las últimas horas.

Uno de ellos está imputado de “abuso sexual con acceso carnal agravado”, bajo sospecha de haber sometido a su hijastra durante 6 años, desde que ella tenía 10.

La denuncia la formuló el lunes pasado una mujer de 39 años que vive en Villa Elisa, quien se presentó ante el gabinete especializado en Delitos Sexuales de la DDI para exponer lo que le había contado su hija. Según dijo, la chica le había pedido permiso para quedarse a dormir la siesta en la casa de su amiga, pero una vez que ella supo que era mentira “la obligó a contarle la verdad”.

Fue entonces cuando la menor, que tiene ahora 16 años, le contó que su padrastro (pareja de la denunciante) la tenía amenazada y “que desde los 10 años la obligaba a mantener relaciones sexuales, llevándola en ocasiones al Parque Ecológico”, trascendió de fuentes oficiales.

Los peritajes que de inmediato ordenó la fiscalía 8, y el testimonio de la chica en Cámara Gesell derivaron en el pedido de detención del acusado, a quien detectives de la DDI atraparon ayer en la zona de 4 y 53, en Villa Elisa, confirmaron fuentes del caso.

Acoso y agresión

Por otro lado un joven de 27 años fue detenido, también ayer, por “violencia de género, incendio y desobediencia”, acusado de violentar en reiteradas ocasiones las restricciones que le impedían acercarse a su víctima, para “ir a agredirla físicamente, cada vez con más violencia”, aseguró un pesquisa. La denunciante, de 31 años, “quedó desconsolada y con terror luego de que su ex pareja no solo le prendió fuego su casa en 81 bis entre 140 y 141”, si no que además “la persiguió a ella y a sus hijos, amenazándolos de muerte”, agregó.

Un Juzgado de Familia de La Plata le otorgó a la denunciante una medida restrictiva de acercamiento, que fue quebrantada en varias oportunidades por el imputado, para continuar hostigándola.

Intervino entonces la UFI 13 especializada en casos de violencia de género, que rápidamente ordenó la detención del imputado. La medida la concretó ayer la DDI en 70 y 134.