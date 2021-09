Manes hizo una última recorrida en Pergamino y San Nicolás

El precandidato a diputado nacional por la lista Dar el Paso de Juntos, Facundo Manes, cerró ayer su actividad de campaña con distintas actividades en Pergamino y San Nicolás. Y en ese sentido, se mostró “optimista” porque “veo miles de caras como las de ustedes, gente de bien, honesta, trabajadora, que está convencida como yo que si nos unimos con un propósito común, podemos cambiar el rumbo del país”.

“En el Conurbano bonaerense este efecto es mágico porque le estamos ganando la calle al populismo. En el interior del país, en miles de lugares he visto cómo la sociedad quiere un cambio de rumbo. Se viene un mundo nuevo y en ese mundo un país nuevo y no vamos a poder enfrentarlo con las mismas prácticas, las mismas fórmulas de siempre ni con los mismos de siempre”, señaló.

Manes dijo además que “se robaron la Argentina, la saquearon y muchos de los que me atacan dicen que no tengo experiencia, y saben qué: no quiero la experiencia de haber llevado este país a la decadencia; no quiero la experiencia de haber saqueado a la Argentina; no quiero la experiencia de haber generado que todos los chicos sin importar la clase social se quieran ir del país; no quiero la experiencia de que la inflación nos coma el salario todos los meses. Por el contrario, queremos hacer una nueva experiencia, la de la gente de bien, honesta que se una en contra de los que nunca quieren que cambie nada, porque cuando nosotros enfermamos o empobrecemos, a muchos les va bien, y son los mismos que invierten por millones en campañas para desprestigiarnos, pero no nos van a parar, porque esto que se ha generado en solo dos meses en la provincia de Buenos Aires no tiene techo, ni fecha de vencimiento y es una ola que se va a llevar a todos los corruptos de la Argentina”.

BUNKER COMPARTIDO

Finalmente, y luego de varios tironeos, los equipos de campaña de Manes y de Diego Santilli acordaron que ambos candidatos estén en un búnker que compartirán ambas listas y que funcionará en un hotel céntrico de La Plata.

Manes había invitado a Santilli a esperar juntos los resultados de la elección en un bunker en la Provincia. El ex vicejefe de Gobierno porteño se había comprometido a pasar por el espacio en el que esté el neuroespecialista, pero había aclarado que los resultados los iba a esperar en Costa Salguero junto al PRO. Finalmente, Santilli esperará los resultados en La Plata.