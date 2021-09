Marcelo Tinelli fue a votar y dejó un mensaje de cara al futuro: "Me gusta mucho lo social"

Durante esta jornada histórica para la República Argentina, Marcelo Tinelli emitió su voto las PASO de este domingo y dejó títulos importantes.

“Yo estoy muy contento. La verdad que es un día que me levanté con un ánimo diferente, es el día que nos empoderamos todos los ciudadanos, así que me encanta venir a votar”, arrancó el conductor en diálogo con el noticiero de cable.

“Estaba lejos de Buenos Aires, pero hice todo el esfuerzo, vine, estaba a más de 500 km, pero dije tengo que venir a votar, tengo que llegar antes de las seis de la tarde”, destacó.

Y continuó: "Creo que es un día muy importante para concientizarnos todos de que hay que emitir el voto, que hay que tener el compromiso ciudadano de venir a votar. Así que se lo decía a mi familia, a mis hijos también hoy, arengué a toda la familia temprano para que pudieran venir a votar y me encanta. Me encanta poder venir, estar en la urna y poder emitir el voto, así que estoy muy feliz”, profundizó Marcelo al respecto, para luego referirse a si se imaginaba integrando él alguna lista a mediano plazo.

“No lo sé, a mí me gusta el trabajo social, pero no me veo hoy en la política porque tengo un trabajo bastante importante en todo lo que es la televisión, en todo lo que es la Liga Profesional de fútbol. Sinceramente, hay que dedicarse las 24 horas al tema político", esbozó.

Sobre el final Tinelli dijo: "A mí de la política lo que más me gusta es todo lo social, tenemos una fundación, ayudamos a un montón de gente. A mí todo lo social me gusta mucho más que la rosca política donde por ahí me distancia un poquito a mí eso”.

“No tildo a la gente de oportunista porque llega a la política. Yo creo que todo el que se compromete bienvenido sea, cada uno viene con sus intenciones de tratar de colaborar”, afirmó el conductor cuando se le preguntó por los “outsiders” de la política.