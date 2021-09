VIDEO.- ¡Indignante! Brutal asalto a culatazos y martillazos a jubilados en su casa de La Plata

Un matrimonio de jubilados sufrió anoche un brutal asalto en su casa de Los Hornos por parte de tres delincuentes armados que los atacó a culatazos en busca de dinero y elementos de valor. Los sujetos además arremetieron contra el techo de la vivienda con un martillo tiernizador procurándose billetes estadounidenses que las víctimas no tenían.

La tremenda escena comenzó a las 21.40 con el ingreso de los ladrones a la finca, en 131 entre 64 y 65. En ese momento la pareja estaba durmiendo aunque Ofelia, una de las víctimas, alcanzó a escuchar algunos ruidos extraños. Por este motivo despertó a su marido, Mario, de 75 años, quien salió de la habitación y fue hacia la cocina para saber qué era lo que estaba ocurriendo.

Allí, uno de los delincuentes lo tomó por sorpresa a Mario y otro le dio un culatazo en la cabeza, lo que le provocó una herida profunda y a su vez causó que su cuerpo quedara repleto de sangre. Según relató Ofelia a este medio, uno de los delincuentes "se apiadó" de Mario y le lavó la cabeza con agua que había en una pava de mate.

Ofelia contó que los maleantes procedieron con violencia en búsqueda de dólares: "Con un martillo me rompieron todo: el techo de yeso, los colchones, los plafones y las macetas. Pensábamos que teníamos dólares, me preguntaban por los dólares, que no tengo y ni sé de qué color son".

Mario, por su parte, manifestó su indignación aunque aún hoy no puede hablar debido al terrible momento que le tocó a travesar.

"A él lo lastimaron, lo dejaron todo con sangre. Uno con una pava le lavaron la cabeza. Le pegaron con la culata de un revólver cuando fue a ver qué pasaba", comentó Ofelial.

El botín de los malvivientes fue de 50 mil pesos que guardaba la mujer para un tratamiento médico, algunas alhajas y un auto Peugeot 308 propiedad del matrimonio.

"Querían dólares pero tenía nada más que 50 mil pesos en un monedero porque a mi me van a operar. Les dije que lo único que tengo es eso, agarralo le dije. Y se lo llevaron. También se llevaron el auto con cosas de mi marido", detalló la víctima.

"Con esta casa que tenés... Tenés todo de primera. No pusiste alarma. Sos una tarada", comento la mujer sobre una de las últimas palabras que lanzaron los asaltantes antes de darse a la fuga en el auto del matrimonio.