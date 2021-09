La perfección de Medvedev impidió a Djokovic cumplir con el gran sueño

La perfección, sumado a un tenis sublime y avasallante de Daniil Medvedev, le impidieron a Novak Djokovic cumplir el sueño de quedarse con el Grand Slam de una temporada y superar la línea de Roger Federer y Rafael Nadal en cantidad de grandes torneos (todos suman veinte).

El ruso se quedó con el US Open al vencer al serbio y número uno del mundo por un triple 6-4, tras dos horas y quince minutos.

Se pudo ver a un Djokovic totalmente desconocido, cometiendo una gran cantidad de errores muy poco frecuentes en un jugador de su talla y jerarquía, que contó con el favoritismo y el aliento de un estadio Arthur Ashe colmado.

Quizá le pasó factura al serbio el hecho de haber llegado a la final con cinco horas más jugadas en ese trayecto con respecto al ruso, que ganó el primer torneo de Grand Slam.

Claro que se encontró con un Medvedev intratable, que en todo momento del encuentro impuso su juego sólido desde el saque y solamente una vez Djokovic pudo quebrarlo. Fue en el tercer set, cuando el ruso previamente había contado con un match point para cerrar el partido final.

Medvedev le impidió hacer historia a Djokovic, ya que en caso de haber ganado el serbio se habría quedado con los cuatro torneos grandes de este año: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open lo que le habría permitido coronar el “Grand Slam”.

Algo que solamente pudo obtener en la Era Abierta (desde que se puso en práctica el circuito profesional masculino), el australiano Rod Laver en 1969, que se encontraba siguiendo las alternativas del partido desde uno de los palcos del estadio.

“A pesar de no haber ganado, mi corazón está lleno de alegría por todo lo que ustedes (se refiere al público) me entregaron en estás dos semanas. Jamás, nunca me he sentido aquí en Nueva York como este año”, reconoció Djokovic con lágrimas en los ojos previa felicitación al ruso al decir “te merecías ganar un Grand Slam y seguramente este será el primero de muchos en tu carrera”.

Por su parte, Medvedev admitió que “no ha sido fácil llegar hasta aquí, ya que sabía que todo el favoritismo del público estaba con Novak (por Djokovic) y por todo lo que se jugaba en este partido, pero para mí seguirá siendo el mejor tenista de todos los tiempos”, mientras que el ruso también se tomó la licencia en medio de la ceremonia de premiación del US Open 2021 de dedicárselo a su esposa,Daria Medvedeva con quien acaba de cumplir su tercer aniversario de casamiento.

Quizá esa “cinco horas” más de juego, una desgastante semifinal contra el alemán Alex Zverev y sumado a su participación en los recientes Juegos Olímpicos terminaron por mermar el físico y psicológicamente a Djokovic. En cambio, Medvedev, que solamente cedió un set en Flushing Meadows, no fue a Tokio y se preparó física y mentalmente para este US Open, que finalmente lo tuvo como campeón.

En definitiva, Medvedev se terminó recibiendo de “grande”. Ahora, el ruso irá decididamente por el número uno del mundo del tenis; mientras que en fondo Djokovic decepcionó y nunca se terminó sintiendo cómodo como “favorito” en Nueva York, ya que siempre ahí, en la “gran manzana”, había lucido el traje de “villano”.