Reclamo a IOMA por un nene platense con cuadriplejia que necesita una silla especial

Bastian Benjamín Flores tiene 5 años, es de La Plata y convive con una parálisis cerebral cuadripléjica que le impide desplazarse con normalidad. Por este motivo, necesita una silla de rueda postural que le permita moverse con comodidad, realizar actividades y sobre todo evitar nuevas desviaciones en su cuerpo.

Su madre, Julia, afirmó que el uso permanente de una silla de ruedas de traslado le provocó a Bastian nuevas desviaciones en la zona de la cadera y eso lo generó aún más complicaciones de salud. También sostuvo que hace dos años inició en IOMA el pedido de la silla postural que le permitiera a él tener una mejor calidad de vida. El reclamo, dijo, lo repitió en mayo de este año. Pero hasta ahora no tuvo respuestas por parte de la obra social del niño.

“A medida que Bastian fue creciendo se le fue desviando la cadera, y la silla de ruedas de traslado no sólo le sirve poco sino que agravó el desvío de sus caderas”, comento. Por el contrario, a decir de la progenitora, “la silla postural le permitiría sentarse bien, nivelar sus caderas y mantener sus piernas abiertas de forma cómoda”.

“En IOMA me dijeron ayer que el expediente está en el sector de “compras y suministros, pero no te dan más respuesta”, sostuvo. La mujer asegura que desconfía que el trámite prospere debido a que Bastian no fue atendido en el reclamo iniciado en 2019.

“Bastian tiene la cobertura de IOMA, tiene co-seguro. Al padre le hacen el descuento de la obra social todos los meses. No entiendo por qué no hay una respuesta”, comentó la mujer.

Acerca del niño contó que “él está yendo al jardín entre una y dos veces por semana. Pronto va a empezar la escuela, va a ir creciendo y teniendo nuevas actividades. Pero sin la silla postural va a ser muy difícil para él”.