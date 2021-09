El tenso cruce entre Gago y Pitana sigue dando que hablar

No terminó de la mejor manera el partido que jugaron Aldosivi y Godoy cruz en el estadio marplatense. Hubo un tenso cruce de palabras entre el entrenador del Tiburón, Fernando Gago y el árbitro Néstor Pitana, minutos después que concluyeran las acciones.

Hubo enojo y reclamos a viva voz del DT y respuestas duras del juez.

La bronca del director técnico de Aldosivi se enfocó en el tercer gol visitante, que firmó Ezequiel Bullaude a los 29 minutos del segundo tiempo. Al momento de recibir antes de dar el pase-gol, el delantero estaba fuera de juego, algo que la terna arbitral no advirtió.

No conforme, una vez culminada la contienda, Gago se acercó a Pitana para hablar sobre la acción en cuestión. Y se dio la incómoda discusión. El juez y sus colaboradores escucharon sin mucha atención las críticas del DT, incluso en el medio saludaron a los jugadores de Godoy Cruz. Cuando el ex mediocampista estaba por emprender la retirada, se escuchó que uno de ellos le dijo "4 a 1″. "¿Cómo?", preguntó el orientador, sorprendido.

"Ya bastante te escuchamos", dijo otro componente de la terna. "Hacé un mea culpa, autocrítica, también, vos", le espetó Pitana. "No me faltes el respeto, no me faltes el respeto", comenzó a repetir Gago, furioso con la respuesta que recibió del ex árbitro mundialista.