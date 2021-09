El taxista de Berisso no tuvo su mejor noche en "Bake Off": "Seguí la receta pero no salió nada"

El taxista de Berisso que integra el equipo de 14 participantes de “Bake Off”, Gabriel (52), tuvo anoche su primera participación en el reality de pastelería que en su tercera edición es furor por la pantalla de Telefe. Pero no le fue tan bien como lo hubiese soñado e incluso recibió algunas críticas por parte del jurado. Él, por su parte, fue contundente: “Choqué con un camión y ni siquiera le tomé la patente”, tiró el conductor de nuestra Región.

Se trató del primer desafío que el jurado le encomendó a los concursantes. En realidad, fue Dolli Yrigoyen quien pidió que hicieran un arrollado de merengue, por lo que cada participante recibió los ingredientes y contó con casi dos horas para cumplir con la prueba. En ese interín, el jurado integrado además por Damián Betular y Pamela Villa aprovecharon para ir a la carpa, tomar un té y charlar un rato.

A su regreso se encargaron de probar cada uno de los platos de forma anónima. Algunos recibieron elogios y otros quizás no tanto. Luego, cuando probaron el plato con la foto de Gabriel las caras y luego los comentarios dieron cuenta que el participante no cumplió con las expectativas. Sin muchas vueltas, Villa sentenció que “es otro postre, es una deconstrucción”. Al parecer, el postre tenía pedazos de papel que habían quedado adheridos a la preparación.

Resignado con su primera prueba, Gabriel tiró: “Choqué con un camión y ni siquiera le tomé la patente”. Allí intervino Betular con el siguiente comentario: “¡Es un chiste que te diga que chocaste siendo tachero! ¿Qué te pasó?.

“No sé. Puse todas las cantidades, seguí la receta, el tiempo del horno...Pero no salió nada. Lo único que me había salido bien al principio fue el merengue de abajo, el sequito, y quedó un pedacito de papel que ni me había dado cuenta que había quedado. Fue un día en el que no salió absolutamente nada”, analizó Gabriel.

El tropiezo de Gabriel fue lo más destacado de una noche en donde Hernán volvió a ser elegido como el “pastelero del Día”, por lo que contará con tiempo extra para el primer gran desafío que tendrá el grupo el próximo domingo.