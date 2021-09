Tenso reclamo por Copetro: hartos de la contaminación, "revolearon" hollín en el Municipio de Ensenada

Cansados de vivir bajo lo que describen como “una lluvia de coque”, vecinos de la Región volvieron a reclamar este miércoles inspecciones a la industria Copetro, a la que atribuyen las emanaciones de forma descontrolada de la sustancia denominada coque, un subproducto de la refinación de petróleo que se utiliza como combustible en la industria metalúrgica.

Según denuncian, este elemento que tiene como principal destino la exportación, no solo causan trastornos en lo que se refiere al mantenimiento de la limpieza de los hogares sino que además sería la responsable de afecciones a la salud de la población, principalmente en lo que se refiere al sistema respiratorio provocando “alergias, dificultades para respirar, picazón en las vías respiratorias, irritación de los ojos y nariz, por citar algunos ejemplos”.

Con el lema “Basta de hollín en nuestras vidas”, un grupo de vecinos de Berisso, Ensenada y La Plata se concentraron alrededor de las 6 de la mañana en Gaggino y Ortíz de Rosas (acceso a Puerto La Plata y a Copetro), y luego se movilizaron hacia la Municipalidad de Ensenada.

Según señalaron, la manifestación terminó cuando unos vecinos dejaron frascos con hollín en el interior de la Municipalidad. “Salieron concejales de Secco para gritarnos a nosotros”, detalló un vecino que participó de la protesta.

Indicaron que luego del tenso episodio, “la Municipalidad de Ensenada mandó una camioneta para tomar denuncias, pero no sabemos a dónde van a parar. El OPDS no hace nada. Hacemos denuncias en forma virtual, pero los teléfonos no los atienden y todo queda en el olvido. Copetro sigue arrojando hollín al por mayor. Es una lluvia de hollín en Berisso y Ensenada”.

La Asamblea Vecinos Contaminados Berisso- Ensenada- La Plata informó que “junto al apoyo de otras organizaciones, salimos una vez más a las calles contra la impunidad de la empresa Oxbow-COPETRO y el Estado que la ampara y protege desde hace casi 40 años”.

Detallaron que “la actividad consistió en una concentración en las puertas de Puerto La Plata (el acceso a COPETRO) realizando un semaforazo con entrega de folletos informativos y visibilizando la problemática tan añosa como la empresa misma: ya son 4 décadas de contaminación, en donde los vecinos tanto de Berisso como de Ensenada recibimos los productos y/o residuos de COPETRO en nuestras vidas, en nuestros patios, en nuestros cuerpos”.

Y señalaron: "al no salir nadie de este recinto y mirarnos de reojo por las ventanas, ingresemos a la Municipalidad con la misma nota que presentamos en mayo del 2020, sin obtener respuestas ni mucho menos soluciones, y arrojamos el hollín que nos revolea COPETRO por los pisos de este edificio. De esta manera, algunos funcionarios que nos miraban por las ventanas debieron salir. Pero lejos de brindar soluciones, nos tildaron de irrespetuosos custodiados por la policía".

"Vaya paradoja: los vecinos autoconvocados en lucha desde 1982 somos irrespetuosos por estar hartos de que el Estado nos tome el pelo y actúe a favor de las corporaciones y por no querer seguir permitiendo que una multinacional continúe tirando sus desechos en nuestros cuerpos y territorios", añadieron desde la Asamblea.

Durante la protesta a favor de la calidad de vida y del medio ambiente, los vecinos destacaron que “no es justo vivir así: que los productos, subproductos y residuos de Copetro, se queden en Copetro. Y si no pueden quedarse dentro la empresa, no puede seguir funcionando”.

Además, se apuntó, “no elegimos ser zona de sacrificio para que unos pocos amasen fortunas”. Desde hace años los vecinos reclaman que se tomen medidas para evitar lo que califican como una “lluvia de hollín” proveniente de esa empresa.