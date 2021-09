VIDEO: Partió el primer vuelo de turistas espaciales que viajarán sin astronautas profesionales

El cohete Falcon 9 de SpaceX, con cuatro turistas a bordo, despegó esta noche desde Florida a las 20:02 locales (21:02 hora argentina), en la primera misión que orbita la Tierra sólo con pasajeros privados y sin astronautas profesionales a bordo, informó la agencia AFP.

Se trata de la misión Inspiration 4 que, impulsada por el cohete Falcon9, partió desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, Estados Unidos, a bordo de la cápsula Dragon.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg