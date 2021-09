Rocío Barg, abanderada de la secundaria Nº34: "Si nos vamos, el futuro se escapa"

Rocío Barg, una joven estudiante de la Ciudad de La Plata recibió el honor este año de ser abanderada del colegio secundario Nº34 (ex Normal 1). Cerrando esta etapa en 6º año con notas excelentes, pasó los primeros años de la última etapa escolar con promedio de 9,50.

Desde el barrio de Los Hornos recibió al diario El Día para contar cómo fue este año tan particular, con la pandemia encima y dejó un mensaje para los estudiantes. “Lo más importante de ser abanderado es tener un buen grupo de amigos porque sola no se llega a ningún lado”, reflexiona dejando en claro que humildad es lo que le sobra.

Con una sonrisa tímida y un poco de nervios, confesó que para ella lo más importante para tener el honor de llevar la bandera es: “buen rendimiento en el colegio, buenas notas y también que se sepa expresar bien”. En este punto, destaca que no solo cuenta lo que se hace “en la carpeta”, porque hay que desarrollarse en otros ámbitos y, por supuesto, ser buen compañero. “A veces uno se sube allá arriba y no es así”, comenta.

En sexto de primaria fue elegida como abanderada, por lo que es tema que ya le es familiar. A la hora de estudiar, confiesa, no es de estar mucho tiempo pero no puede ver un trabajo práctico sin entregar o a medio hacer. Sus materias favoritas por lejos son historia y filosofía.

Rocío es consciente de su tiempo y logró encontrar un equilibrio para poder estudiar en el colegio, un rato los fines de semana, hacer acrobacia en telas en el Centro de Fomento Los Hornos, ayudar a su profesora con las más pequeñas y atender su hobby, la pastelería, con el que tiene un emprendimiento desde hace un año. Por el momento piensa estudiar abogacía pero no descarta cambiar de rumbo en el futuro.

Para los desanimados, la abanderada platense tiene un mensaje alentador: “Yo se que es complicado, tedioso cuando hay materias que no te gustan pero mucho más feo es tener materias pendientes”. Su consejo es darle el tiempo necesario al colegio porque “ya va a venir el tiempo libre” y el estudio es la posibilidad de avanzar en la vida.

“Gracias a los años de lucha, tenemos educación gratuita y la posibilidad de estudiar en la universidad pública”, destaca. La idea que surge en los jóvenes a veces de ir al exterior en busca de oportunidades, ella lo ve de una forma muy particular. “Yo creo que si los jóvenes empezamos a tomar decisiones y actuar, podemos tener un futuro bueno pero si nos vamos, el futuro se escapa”. Además, tiene claro que de mudarse a otro país, las cosas no serían tan simples como parecen: “Hay que pensar que en otros lugares del mundo no vas a estudiar, vas a trabajar”.