Frida Amigorena, la alumna destacada de la Primaria Nº8

Frida Amigorena es una de las estudiantes abanderadas en medio de la pandemia. Ella concurre a la Escuela Primaria Nº8 en la Isla Santiago, Ensenada. Por el esfuerzo de sus padres, Cecilia Barragán y Gastón Amigorena, llegó a ser una de las mejores alumnas del año, pese a los contratiempos.

La joven estudiante de 11 años pone mucha dedicación a lo que hace y le encanta aprender todos los días algo nuevo. Además de sus responsabilidades escolares, concurre a actividades extras como gimnasia artística en el Polideportivo municipal y a scouts en la Capilla Virgen de Luján, ubicada en Punta Lara.

“Es raro ser abanderado virtual porque no podes tener la bandera ni llevar el lazo”, cuenta Frida. Ella ya tiene experiencia en ser alumna destacada pues en el jardín también tuvo el honor de ser abanderada. Las características que tiene que tener quien lleve la insignia nacional, detalla, son “buenas calificaciones, buen comportamiento, trabajar oralmente y ayudar a los compañeros sobre todo”.

La jornada escolar es un momento que disfruta mucho pero si tiene que elegir, prefiere matemáticas. Antes de la pandemia podía asistir a los talleres que se daban en la institución, como plástica, reciclado, huerta y computación. Con facilidad para el estudio, le alcanza con prestar atención durante las clases y luego puede disfrutar de sus hobbies: pintar, dibujar, crear y bailar.

A Frida no le fue fácil encarar estos años escolares en este contexto sanitario: “Me costó estudiar bastante en pandemia, más las ciencias sociales”. Con la inocencia de una niña de 11 años pero con la lucidez de un adulto comenta: “A veces con tantos paros se nos dificulta estudiar. Podemos egresarnos pero no con tantas cosas como otros años”.

Si piensa en el futuro, ve al país “más lindo” dentro de diez años. Si piensa en su futuro, sueña con ser actriz o maestra. El amor por la educación lo heredó de su abuela, quien fue directora de jardín. En este punto, revela qué cambiaría ella en la educación como alumna y, por qué no, como maestra: “Faltan maestras más buenas , más disciplina para enseñarle a los chicos y que tengan una oportunidad”.

En el ámbito escolar, para la secundaria eligió la escuela de Astilleros, por herencia familiar y “porque después que egresas tenes mucho futuro y una carrera hecha”. Frida no descarta ser mecánica o trabajar dentro de Astilleros cuando sea más grande. Para sus contemporáneos deja un consejo: “Estudien porque si no, no van a tener oportunidades”.

Frente a tantos honores escolares admite que lo que más le gusta es que en los actos digan su nombre aunque no es muy fan de pararse delante de todos porque eso sí le genera timidez. Ahora, con 11 años, no se imagina viviendo en otro país que no sea el suyo y sigue apostando a su tierra. Antes de finalizar, no quiso dejar de saludar a su directora por el Día de la Maestra.