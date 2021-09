Cientos de aves migratorias muertas en Nueva York tras estrellarse contra rascacielos

Cientos de aves que migraban a través de la ciudad de Nueva York esta semana fallecieron tras estrellarse contra sus torres de vidrio, un episodio difundido en los tuits de una voluntaria de la organización New York City Audubon que mostraban los alrededores del World Trade Center llenos de cadáveres de aves.

El número de muertes de pájaros de esta semana fue especialmente elevado, pero los impactos de aves contra los rascacielos de Manhattan son un problema persistente que NYC Audubon ha documentado durante años, dijo Kaitlyn Parkins, directora adjunta de conservación y ciencia de este grupo dedicado a la protección de las aves en la ciudad.

El clima tormentoso de la noche del lunes al martes contribuyó a las muertes, dijo.

"Tuvimos una gran tormenta, cierto clima extraño y muchos pájaros, y esa es la combinación perfecta que puede derivar en colisiones de pájaros con ventanas'', dijo Parkins.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0