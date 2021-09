Denuncia que violaba a su hijo discapacitado y amenazaba a su hija: "Tiene que estar preso"

La madre de un menor de 15 años con autismo y una niña de 14, pidió a la Justicia la detención del padre de los menores al que, según explicó, desde el año 2015 viene denunciando por diferentes formas de violencia hasta llegar al abuso sexual con acceso carnal en perjuicio del varón.

El caso fue expuesto a ELDIA.COM por María Constanza De Petri, quien aseguró haber sufrido violencia familiar durante más de 10 años sin encontrar respuesta de la Justicia.

"Ayer hemos tenido el resultado de la Cámara Gesell de mi hija que pudo contar tanto sufrimiento y llegar al abuso sexual en un régimen de visita que debió estar supervisado por la jueza de Familia", señaló.

La mujer relató que "todo empezó muy de a poco, a través de un mecanismo perverso que incluye desestabilizar a la madre para maltratar a los hijos y al revés. Violencia de todo tipo". Según contó, la menor relató ante los profesionales actuantes en la causa los padecimientos sufridos y aseguró que el imputado también los oyó".

Constanza contó que "empiezan con manoseos, con formas de avasallarlos hasta la terrible violación" y le apuntó a la Justicia al señalar que "la Justicia es negligente, la jueza María del Rosario Roca no supervisó el régimen de visitas cuando ya había denuncias y una medida de protección del año 2017 que se levantó y después ocurrió el mayor abuso y violación de mi hijo".

La mujer señaló que "mi hija estaba amenazada de muerte, Le mostraba una foto apuntándole con un arma a un perro y le decía este perro va a ser tu madre, tu hermano o vos".

"Hemos hecho todo lo posible, ella no quería ir a dormir en el régimen de visita. Mi hijo hablaba a los cuatro años pero perdió el habla por todo lo sufrido y e Poder Judicial sabía todo desde 2017 en que levantó la perimetral. Yo le conté al fiscal Juan Menucci los martirios que sufría mi hijo y está todo documentado y las pruebas desestimadas. Desestiman pruebas, no estudian los expedientes, no hacen prevención. El fiscal me dijo nosotros no actuamos antes del delito y yo me pregunto entonces para qué dejan niños así expuestos. Mi hijo no corta con cuchillos, no tiene lecto escritura, no habla, todo por lo que ha sufrido un niño que tendría que estar en el secundario. Mi hija ayer contó en la Cámara Gesell que estuvo varias veces con ganas de tirarse por la ventana", dijo la denunciante.

Constanza dijo que con el acusado estuvo casada 13 años y que ahora no puede ver sus hijos porque "logré una segunda medida perimetral en diciembre de 2018 que por ahora está vigente pero él camina por la calle, mis hijos están desprotegidos. Ni siquiera le ha hecho una pericia psiquiátrica pero de este hombre podemos esperar cualquier cosa. Es una persona que tiene que estar preso, no caminando por la calle".

."Tiene que estar preso, mi hija está amenazada, tiene que ir a juicio", insistió.

"Es un hombre que tiene denuncias de violencia por parte de sus empleados, a la ex mujer la apuntó con un revólver", dijo.

La denunciante agregó que su historia está en las redes sociales en la página de Facebook Seamos la Voz de León y el Poder Judicial me hizo callar", aseguró.