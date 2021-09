"Resultados nefastos", "sexo" y "dificultades para gobernar": el análisis de The Economist sobre Argentina

La revista británica The Economist publicó este viernes un análisis de la derrota electoral oficialista en la Argentina y la turbulencia que eso desató puertas para adentro del Gobierno. Inició su texto con una referencia sexual, recordando la frase que se volvió viral de una de las candidatas más importantes del Frente de Todos para llegar al Congreso, Victoria Tolosa Paz: "En el peronismo siempre se garchó".

Además, la revista evalúa que "después de unos resultados tan desastrosos, es probable que a Fernández le resulte más difícil gobernar" y que "esto puede aumentar la influencia del ala radical de la coalición liderada por Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y expresidenta (sin relación con Fernández)". También evaluó que si se concreta la salida de los ministros cristinistas, eso podría "hacerle la vida más difícil al Presidente".

Respecto al escenario económico, The Economist estimó que el acual escenario podría "complicar las conversaciones con el FMI, al que Argentina debe unos u$s 45.000 millones". Y que "incluso en las proyecciones halagüeñas del gobierno, no se espera que la economía recupere su tamaño anterior a la crisis hasta el próximo año".

Por otra parte, "los resultados de estas primarias también pueden tentar a Fernández a utilizar trucos populistas para ganar votos en noviembre. Este año, el gobierno amplió los subsidios al gas y extendió los límites a las exportaciones de carne vacuna para mantener los precios bajos".