Odontólogos en crisis: la Justicia suspendió la elección

La Justicia en lo contencioso administrativo suspendió las elecciones en el Colegio de Odontólogos distrito La Plata. La misma se iba a realizar este fin de semana, pero un recurso judicial presentado por la lista opositora tuvo resolución ayer.

Cabe indicar que el colegio profesional vive horas de tensión. Las autoridades de la entidad están enfrentados con los directivos de la Sociedad Odontológica de La Plata por la registración de convenios de las entidades gremiales con las obras sociales.

En ese contexto de tironeos entre las partes, ayer se conoció la noticia del fallo judicial, que postergó las elecciones en las que se deben elegir integrantes para el consejo directivo de los ciclos 2020 y 2021. Para eso están habilitados en el Distrito (que encabeza La Plata) cerca de 2.800 odontólogos.

Dos listas están en pugna. Por un lado la oficialista Odontólogos en Lucha Argentina (OELA) y la opositora Unión y Compromiso.

Según planteó Verónica Urrutia, una de las apoderadas de la lista opositora, “se impugnó de modo irregular y arbitrario la postulación de candidatos luego de que la Junta Electoral había aprobado a los mismos, en una maniobra poco clara. Por esa razón se recurrió a la Justicia para que se suspendan las elecciones del 18 de septiembre, lo que fue aceptado en las últimas horas”.

La profesional remarcó que “la única forma de impugnar una postulación como consejero es por deudas con la Caja de los odontólogos de la Provincia o la matrícula del colegio de odontólogos, no por el domicilio de trabajo u otras objeciones que en esta oportunidad pueden entenderse como actividades y conductas lindantes con la persecución y la arbitrariedad”, dijo.

“Llegaron a tal punto que para votar por correspondencia primero el profesional debe retirar las boletas en La Plata en forma personal y luego enviarlo por correo: cientos de kilómetros de viaje, que implican costos en dinero y tiempo, para desalentar la participación en el interior del distrito”, agregaron.

RECURRIRÁN EL FALLO

En tanto, Marcelo David, asesor legal de la actual conducción del colegio de Odontólogos Distrito 1 y de la lista oficialista, indicó que “las autoridades colegiales a la fecha informaron que están analizando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo por cuanto del mismo se desprenden números de resoluciones erróneas de Consejo Directivo, siendo llamativo que no se le haya si quiera requerido a este ente público todos los elementos que se han dispuesto como actos administrativos correctos, actas, presentaciones y certificaciones, sin los cuales la Alzada ha procedido a suspender de un modo cautelar el proceso eleccionario del día 18 de septiembre que solo se llevaba a cabo por los partidos oficializados conforme la Ley y el Reglamento de Elecciones”, dijo.

“Tampoco la Alzada ha analizado que el proceso eleccionario de las listas oficializadas debería llevarse a cabo antes de fin de año, so perjuicio en caso contrario de generar la acefalía del Colegio Profesional, lo cual genera un daño concreto al interés público y a la institución que debe como lo hace velar por el contralor del ejercicio profesional y la salud pública”, agregó el profesional.

En tanto, aseguró David, “se ponen en conocimiento las Resoluciones del Consejo Directivo de donde se desprenden de su respectiva acta que no estaban habilitados a ser candidatos quienes se acreditó que no trabajaban en el partido donde se postularon, que no podían ser candidatos quienes tenían consultorios cancelados y no rehabilitados en violación a las normas y reglamentaciones colegiales, habiendo dispuesto el Consejo por mayoría que quien no tiene las cosas en regla como va a pretender hacérselas cumplir a los restantes odontólogos. Todo ello no fue analizada por la Alzada en su cautelar, que solo sin impugnar los efectos de la proclamación de la Junta Electoral a la fecha ha suspendido en forma provisoria el acto eleccionario de los partidos de Ensenada, Berisso, Magdalena, General Belgrano, San Vicente”, indicó en alusión a la medida judicial que paró el acto en todo el distrito.

El profesional adelantó que hoy se presentará un pedido de revocatoria del fallo del tribunal en lo contencioso administrativo”.

La lista oficialista anunció que hoy pedirá que se revoque el fallo que se conoció ayer

La lista opositora fue a la Justicia por la impugnación de candidatos en el colegio profesional