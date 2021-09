Lluvia de dólares: las exportaciones del agro, con ingreso récord

El ingreso de divisas a Argentina por exportaciones de granos y derivados ascendió en agosto pasado a 3.049,7 millones de dólares, lo que representa un salto interanual del 74,97 por ciento, informaron fuentes del sector.

De esta manera, el boom de precios de los commodities agropecuarios sigue dándole al Gobierno un nivel inédito de ingresos de dólares por exportaciones

De acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el monto de liquidación de exportaciones registrado en agosto pasado “resulta récord para ese mes en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica”.

“Esa suma mensual refleja, sin embargo, una declinación el 13,35 por ciento con respecto al precedente mes de julio”, indicaron las entidades empresariales.

En los ocho primeros meses del año, el ingreso de divisas de la agroexportación alcanzó los 23.229,2 millones de dólares.

Según el informe, el ingreso de divisas de los primeros ocho meses del año refleja un incremento del 74 por ciento con respecto al mismo período del año pasado y es un “récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo”.

El informe observa que estos resultados se lograron en el contexto de “significativos esfuerzos logísticos” a los que obligó la histórica bajada en el nivel de las aguas de río Paraná, principal vía fluvial de salida de las exportaciones de granos y derivados del país suramericano.

Por lo demás, según las entidades empresariales, los precios internacionales de las materias primas “resultaron un atractivo que le dieron fluidez a las ventas de los productores”.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 por ciento del total de las exportaciones de Argentina, que es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados.

Los principales productos de exportación del país son la harina de soja, el maíz y el aceite de soja.

Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), se prevé que Argentina mantenga este año el primer puesto en exportaciones de aceite y harina de soja.

Solo el complejo de la soja y sus derivados representó el 27 por ciento de las exportaciones totales de Argentina el año pasado.

RETROCESO EN CHICAGO

Los precios de la soja y el maíz volvieron a caer en el mercado de Chicago, presionados por mejoras climáticas en zonas productivas de Estados Unidos y por los problemas logísticos que provocó el huracán Ida en dicho país.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,61% (US$ 7,72) hasta los US$ 469,49 la tonelada, a la vez que de noviembre lo hizo por 1,14% (US$ 5,42) para concluir la jornada a US$ 469,49 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en lluvias beneficiosas para el cultivo en Estados Unidos y ante los problemas logísticos en los puertos del Golfo de México. Esta situación desencadenó “liquidaciones por parte de los fondos de inversión, que sostenían posiciones largas netas en futuros de la oleaginosa”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

1,59% RETROCESO Del índice S&P Merval ayer con lo que cortó una racha de tres ruedas consecutivas con alzas, en tanto las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron hasta 4,5%. Del índice S&P Merval ayer con lo que cortó una racha de tres ruedas consecutivas con alzas, en tanto las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron hasta 4,5%.