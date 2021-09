Picante: Ricky Montaner se cruzó con un usuario que lo tildó de "viejo, denso y egocéntrico"

La Voz, el concurso de canto de Telefe, está en boca de todos y en cada emisión los comentarios de los televidentes se reproducen de a miles en las redes sociales. Y cada tanto los jurados se ligan algún reproche o crítica de alguno de los fans del programa. Pero también están quienes reaccionan mal y emiten toda clase de insultos. Con uno de ellos tuvo que lidiar Ricky Montaner luego de una serie de ofensas que recibió a través de las redes.

"Viejos bolud... y después Ricardo Montaner... Tipo denso y egocéntrico como pocos", tiró un internauta que no pasó desapercibido, ya que enseguida Ricky agarró el guante y salió a responderle.

"¿Y tu qué vendrías a ser? ¿Intolerante? ¿Odiador? ¿O simplemente descargás los odios acumulados en tu alma al primero que se te aparece?", retrucó con sutileza el cantante y jurado de La Voz.

Tras ello, Montaner, fiel a su estilo conciliador, continuó con su respuesta. "Tú no tienes la culpa de eso que te sembró la vida, pero yo tampoco así que no te la agarres conmigo... No me conocés. Un abrazo, querido", enunció el artista.

El cruce no pasó desapercibido en las redes ni en los portales de espectáculos y los usuarios salieron a bancar a Ricky y sus comentarios.