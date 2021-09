Neuquén reabre los boliches: cuáles serán los requisitos para entrar

Neuquén da un paso más hacia la normalidad y a partir de este fin de semana, se reabrirán los boliches con algunos requisitos indispensables para su ingreso. Como es habitual, solo podrán entrar a estos locales los mayores de 18 años.

Como requisito fundamental, se exigirá a la entrada el certificado de vacunación, por el cual se dará por válido tanto el que ofrecen las plataformas de Mi Argentina o Andes y una captura de pantalla. No se les permitirá el ingreso a quienes no tengan al menos una dosis.

Desde la Subsecretaría municipal de comercio se resaltó que estos últimos requisitos fueron un pedido expreso de los dueños de los locales, en pos de protegerse ellos también. El barbijo será la pieza fundamental y, al ingresar, se medirá la temperatura y se sanitizarán las manos.

A diferencia de los años anteriores, los boliches y locales afines no podrán permitir la entrada después de la 1.30 am. Para el cierre, sí continuará con los horarios habituales, es decir, cierre de barras a las 6 am y cierre del local a las 8 am.

Los lugares habilitados deberán controlar el permanente uso de barbijo, permitiendo que se saque solo en las zonas habilitadas para comer. Para los boliches con espacio cerrado se permitió el 50% del aforo, salones de fiesta el 60% siempre que no superen las 200 personas. El resto de los locales podrán recibir nuevamente al total de su capacidad.