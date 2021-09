Pipo sobre su ex pareja: “No sé dónde está enterrada”

Pipo Cipolatti charló con Luis Ventura en “Secretos Verdaderos” y cuando el conductor le preguntó por Flavia Ortiz, la madre de sus hijos mellizos que se quitó la vida arrojándose de un octavo piso, el artista sorprendió con una fuerte revelación.

“Hace un año que no estaba con ella, no sé qué pasó. Yo estaba haciendo otra cosa y no me acuerdo que estaba haciendo ni lo que le pasaba a ella”, comenzó contando, y contó que nunca habló del tema con sus hijos antes de afirmar que “no me acuerdo como la conocí. Estuvimos poco tiempo juntos, es una etapa que no tengo clara, con cronos me llevo mal. No sé donde está enterrada, cero información sobre eso. No sé ni donde están mis viejos. Al cementerio y a la iglesia no me interesa ir”.