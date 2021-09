El penal que cobró Pitana todavía se discute en el Grella

Estudiantes perdía 1-0 contra Patronato e intentaba dar vuelta el rumbo del partido, por demás adverso. Iba y buscaba con algunas combinaciones entre Aguirregaray y Pellegrini o con pelotazos al área. En uno de ellos se produjo la jugada que acabó con la sanción de Néstor Pitana que sorprendió a los jugadores locales.

¿Qué sancionó el árbitro del partido? El claro agarrón de Sergio Ojeda a la camiseta del uruguayo Agustín Rogel, justo frente suyo y a la vista del asistente 2, que levantó su bandera.

La jugada fue clara y no se puede discutir. Después será otro el debate de por qué no se sancionan todos los agarrones dentro del área y demás jugadas polémicas. Pero reglamentariamente no hay nada para recriminarle al árbitro, pese a las protestas de los jugadores y técnico local.

Luego de pasar varios meses sin penales a favor, en las últimas dos fechas le sancionaron dos, el de ayer y el de dos semanas atrás en oportunidad del partido contra Argentinos Juniors

Luego, en el segundo gol de Estudiantes, también hubo una polémica que hizo que Iván Delfino, el técnico del local, le reclamara al árbitro antes de iniciarse el segundo tiempo.

Lo que el DT manifestaba era que Gustavo Del Prete se había llevado la pelota con su brazo izquierdo. La pelota le pega, es verdad, pero su mienbro superior estaba pegado al cuerpo. Imposible de ver y decidir en segundos.

UN PENAL QUE NO SANCIONÓ

En el final del partido se produjo la jugada más insólita del partido: la apilada de Matías Aguirregaray por izquierda que ingresó con la pelota dominada luego de dejar en el camino a cinco rivales, entre ellos al arquero. Pero antes del remate de luruguayo que pegó en el palo y también antes del revoleo de Pellegrini a las nubes pese a no tener marcadores cerca, el defensor Oliver Benítez le aplicó un tremendo codazo a Zapiola, que participó en la jugada como un falso receptor del Vasco.

Esa jugada no solo que debió ser sancionada con penal en favor de Estudiantes sino que era la expulsión del ex jugador de Gimnasia por una actitud antideportiva manifiesta.

Pitana, con la velocidad de la corrida y la espectacularidad por los goles errados no le prestó atención y tampoco lo hizo su asistente.