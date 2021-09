Saboreaba su milanesa y encontró una cucaracha: un platense contó el "asqueroso" hecho

En las últimas horas un vecino de la ciudad se contacto con EL DIA y denunció públicamente que fue a almorzar con sus amigos a un restaurante de la zona 6 y 50 de Villa Elisa, y en su plato encontró una cucaracha mientras se disponía a comer la milanesa que había pedido. "Fue realmente asqueroso, se me fue el hambre y ya no quisimos comer más", detalló.

Hernán, que vive en City Bell, detalló que al dar aviso sobre la situación, los empleados del lugar le quisieron regalar hasta el postre. "Uno no quiere ser malo, pero la verdad que estas cosas dan asco. Fui tranquilo con unos amigos, y resulta que la milanesa tracalada con papas fritas que había pedido, tenía una cucaracha muerta y hasta cocinada", sostuvo.

Y además agregó: "Avisé a los mozos lo ocurrido, y no vino ningún encargado. Lo que si no me quisieron cobrar y me ofrecieron hasta el postre. Yo no quise comer más, al ver a la cucaracha ya se fueron las ganas".