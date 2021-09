La dieta del hijo recién nacido de Alberto Cormillot

A una semana de convertirse en padre por tercera vez, Alberto Cormillot contó cómo fueron los primeros días de Emilio, su primer hijo fruto de su relación con su esposa Estefanía Pasquini.

El médico armó un plan alimentario que durará hasta que el bebe cumpla dos años .Según aclaró, fue consensuado con su esposa y el plan consta en que su hijo no ingerirá sal ni el azúcar durante los primeros dos años. “Es porque son los dos años en los que el cerebro se va modelando. Se van modelando los gustos. Después, a él le podrán gustar las cosas saladas o las cosas dulces, pero no las va a requerir necesariamente porque su cerebro no se lo planteó ni está modelado para consumir eso”. Además señaló que: “el pecho está planteado que se lo den hasta los seis meses, salvo que haya algo imprevisto”.

Luego del nacimiento de su bebé, Cormillot dio distintas entrevistas en donde contó detalles de cómo enfrentó la paternidad a los 83 años. “No es habitual tener un hijo a mi edad. No tengo amigos con quien comparto el tema, comparto el tema con los amigos de Estefi. Es una situación novedosa”, indicó.

Vale recordar que el médico nutricionista - ya era padre de Reneé y Adrián -frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017-.

Por su parte, Estefi publicó en las redes sociales un divertido video de Alberto Cormillot cambiándole los pañales a Emilio, ya que era una “factura” que le reclamaban sus compañeros de trabajo desde antes de que naciera su hijo. “Es horrible lo que hiciste”, consideró la nutricionista sobre el accionar de su esposo.