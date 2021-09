Jornadas sobre juicios y audiencias por plataformas digitales en la Justicia Penal

El próximo lunes 27 y martes 28 de septiembre en el horario de 18 a 20:30 horas se llevarán a cabo jornadas sobre la realización de juicios y audiencias en la justicia penal mediante el uso de plataformas digitales en la que participarán operadores judiciales y juristas de distintas provincias del país y la región latinoamericana.

El fin de las jornadas es compartir las experiencias de la realización de juicios y audiencias en las que fueron empleadas plataformas digitales y su combinación con la modalidad presencial, siendo que esta última se vio afectada por las restricciones que fueron adoptadas por la pandemia.

En las jornadas se transmitirá el trabajo realizado en la justicia penal y la manera en que fueron aprovechados los recursos tecnológicos para continuar brindando el servicio de justicia en el contexto de emergencia sanitaria.

La actividad fue organizada por el Programa de Extensión sobre Juicio por Jurados y Litigación de la Universidad del Este dirigido por la Abog. de esta ciudad Analía Verónica Reyes y se encuentra auspiciada por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires contando con la participación de su Presidente Dr. Mario Caputo.

Asimismo se destaca la participación del Dr. Jaime Arellano, Director Ejecutivo del Centro de Justicia de las Américas, la Dra. Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Germán Rincón, Decano de la UDE y el Dr. Mauro Leturia, Secretario de Investigación de la UDE.

Participarán de las actividades del día 27: Dr. José Cafferata Nores, ex Juez del Superior Tribunal de Córdoba, Dra. Mariana Maldonado, Jueza de la Prov. de Bs. As., Dra. María Balcázar, Jueza de la Prov. de Tucumán, Dr. Claudio Puccinelli, Pte. de la Asoc. Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, Dra. Claudia Ríos, Fiscal de Investigación y Juicio de la Prov. de Mendoza, Dr. Fernando Zvilling, Juez de Tribunal de Impugnación de la Prov. de Neuquén, Dr. Jorge Walter López, Juez de la Prov. de Bs. As.

Mientras que el día 28 lo harán: Aníbal Alberto León Zambrano, Fiscal Provincial en lo Penal de (Perú). Ernesto Miguel Murillo Godínez, Coordinador en Tribunal de Control y Juicio Oral Penal de México Facundo Rodrigo González Busquin, Abogado Oficial de la Defensoría Pública de Buenos Aires (Arg.) Federico Daniel Martinengo, Juez Tribunal Buenos Aires (Arg.) Nicolás de la Cruz, ex fiscal del fuero Federal Buenos Aires (Arg.) Gabriel Giuliani, Juez Buenos Aires (Arg.) Mendoza Calderón Galileo Galilei, Juez Titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura Graciela Elizabeth Gómez, Especialista en Derecho Procesal, Profesora Universitaria (Arg.) Marcelo Musarra, Estudiante Facultad de Derecho de la Universidad del Este de La Plata. María Laura Maidana, Directora de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Arg.) Leandro Valentín Alvarez, Auxiliar Fiscal de Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional (Arg.) Miguel Toyohama Arakaki, Fiscal Adjunto Penal en Lima, Perú. Nayko Techy Coronado Salazar, Jueza Penal de Perú; Renato Martín Escobedo Marquina, Abogado Universidad Nacional de Cajamarca. Rodrigo Aitra, Abogado, Abogado Auxiliar de la Sala II del Tribunal de Casación, Buenos Aires (Arg.) Sara N. Castiglioni, Magister en Ingeniería en Calidad. Investigadora Buenos Aires (Arg.). Víctor Beltrán Román, Abogado. Master en Derecho por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Las jornadas se desarrollarán en plataforma zoom, son de asistencia libre y gratuita y requieren inscripción previa en la página de la Universidad del Este, sección eventos UDE (Facultad de Derecho)