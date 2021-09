Talleres goleó 4 a 1 a Central y se afirma como líder de la Liga Profesinal

Talleres de Córdoba goleó a Rosario Central, 4 a 1, tras jugar un gran primer tiempo, en encuentro disputado en el estadio Mario Kempes, válido por la 13ra fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y se consolida como único líder.



Los goles de los cordobeses fueron anotados por Nahuel Tenaglia, a los 17 minutos de juego, el ex Pincha Mateo Retegui, que anotó por duplicado, y Diego Valoyes, mientras que Alan Marinelli, descontó para Rosario Central.



Los albiazules suman así 10 encuentro sin derrotas (8 triunfos y 2 empates), llegaron a 29 puntos y se aseguran mantener el liderazgo en soledad, aunque resten jugar sus principales perseguidores, que de no conseguir buenos resultados permitirán que el elenco de Córdoba estire diferencias.



El Central del 'Kili' González, que sufrió para hoy varias bajas importantes por lesiones y contagios de Covid, cortó así una racha de dos triunfos en fila y quedó relegado a la duodécima colocación, con 16 puntos.



Muy buen inicio mostró el local, se asoció con criterio y generó antes de los 10 minutos la primera chance, cuando quedó Retegui quedó de cara al arco visitante pero encontró bien parado a Jorge Broun, que controló sin problemas.



Siguió buscando el local, abrió la cancha en ataque con Carlos Auzqui por la derecha, quien llegó al fondo y envió un centro que cruzó toda el área, recogió la pelota Rodrigo Villagra desde el costado opuesto, envió otro centro al corazón del área que conectó de cabeza Tenaglia y puso el 1 a 0 para el local.





No aflojó la intensidad el dueño de casa, que continuó asociándose bien en todos los sectores del campo, con una gran solidez defensiva que dejó prácticamente sin trabajo al arquero Guido Herrera. Los dirigidos por Alexander Medina mostraron conexión en todas las líneas, que reflejaban el buen juego que llevó al equipo a lo más alto de las posiciones.



Promediando la primera etapa Rodrigo Villagra habilitó a Martino por la izquierda, el ex Atlético Rafaela llegó al fondo y mandó un centro justo al área, apareció Retegui y de cabeza ubicó la pelota junto al palo izquierdo de Broun para establecer el 2 a 0.



No pararon las emociones y ya con tiempo cumplido Retegui anotó el 3 a 0 tras otra gran acción colectiva, pero en la última antes del descanso llegó el primer error del fondo local, un mal despeje de Herrera que Marinelli capitalizó para darle una esperanza al equipo rosarino para encarar el complemento.



A los 21 minutos Talleres tuvo su primera jugada de peligro en la segunda mitad, pero el palo le negó el tercer tanto en su cuenta personal a Retegui, en el rebote pudo convertir Tenaglia, pero Broun se recuperó y salvó sobre la línea una nueva caída de su valla.



Y en la siguiente acción, de pelota parada, el local aumentó. Centro de Auzqui, de gran actuación, que encontró a Juan Cruz Komar en el área chica, Broun tapó el cabezazo del zaguero central, pero Valoyes recogió el rebote para poner el 4 a 1.



Con la nueva ventaja el local cerró el juego y no pasó sobresaltos para aferrarse a una victoria muy importante, que lo ilusiona para encarar lo que viene. El miércoles próximo Talleres se medirá con Temperley por los cuartos de final de Copa Argentina y vuelve a la acción de la Liga Profesional el lunes 4 de octubre, cuando visite a Defensa y Justicia (no podrán estar Díaz ni Auzqui, suspendidos).



Los rosarinos jugarán ante su gente el domingo 3 de octubre en el 'Gigante' de Arroyito, esperando recuperar lesionados.



SÍNTESIS



Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Francis Mac Allister, Rodrigo Villagra y Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Francesco Lo Celso y Luciano Ferreyra; Marco Ruben y Alan Marinelli. DT: Cristian González.



Goles en el primer tiempo: 17m. Tenaglia; 40m. Retegui (T); 47m. Retegui (T); 49m Marinelli (RC).



Goles en el segundo tiempo: 23m. Valoyes (T).



Cambios en el segundo tiempo: al comenzar Lucas Martínez Dupuy por Zabala (RC) y Gino Infantino por L. Ferreyra (RC); 29m. Juan Ignacio Méndez por Villagra (T) y Michael Santos por Retegui (T); 31m. Lautaro Giaccone por Lo Celso (T); 36m. Mauro Ortiz por Auzqui (T); 45m. Julián Malatini por Mac Allister (T) y Diego García por Martino (T).



Amonestados: Díaz, Pérez, Herrera, Auzqui (T). Ruben, Almada, Broun (RC).



Incidencias en el segundo tiempo: 8m. expulsado Díaz (T).



Árbitro: Néstor Pitana.



Cancha: Estadio Mario Kempes.