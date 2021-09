Al final, las monedas con error ortográfico no eran ningún “tesoro”

El comercio de los coleccionistas argentinos se vio sacudido en las últimas horas por las monedas con un error de ortografía. Se trata de 56 millones de monedas de un peso que fueron acuñadas en 1995 en Inglaterra. Esta gran partida salió con un error de impresión y en estos metales se lee la palabra “Provingias” en vez de “Provincias”.

Dada esta rareza, como tal vez se sepa, en plataformas digitales como Mercado Libre estas monedas llegaron a ser ofrecidas por 15 mil pesos. En el sitio especializado Numismática ArgCollectibles también se ofrece un blíster completo con 10 de esas monedas por 50 dólares (cerca de 9.200 pesos al tipo de cambio no oficial). Y en plataformas como eBay, están a la venta por entre 6 dólares (1.104 pesos) y 12 dólares (2.208 pesos) cada una de ellas. Curioso o no, mientras nuestra moneda se devalúa día tras día el peso con error de ortografía desató la fiebre por el peso argentino.

Ante esta “novedad”, no fueron pocos quienes se pusieron a revisar sus cajones y billeteras para ver si en su casa tenían un “tesoro” sin saberlo. Sin embargo, el furor duró poco. “No tienen ningún valor extra, en cada casa hay una o dos de ellas”, aseguraron ayer desde distintas casas de coleccionistas del país.

Si bien muchos encontraron las monedas con la impresión que contienen esa falta ortográfica y data del año 1995, e incluso se apresuraron a publicarlas a precios exorbitantes, lo cierto es que el mercado no ofreció compradores por lo que hubo casi nulas ventas. Es que en el mercado existen 56 millones de unidades con esa equivocación en el reverso de la misma. “Las monedas que dicen ‘provingias’ no valen mucho, se encuentran muy fácil. Pero las publicaciones son libres y por eso aparecen estos precios. Una moneda de estas puede valer 100 pesos o menos. Nadie las compra porque se consiguen fácilmente en la calle. Todos los coleccionistas las tienen y no hay un público que las demande”, según dijo un especialista.

De acuerdo a lo que explican los propios coleccionistas, en las monedas de circulación existen errores distintos que son más escasos y hacen que las mismas tengan un mayor valor. Es el caso de una serie de monedas plateadas de 25 centavos, que hoy ya no circulan, que “se pegan a un imán” dado que el metal con el que fueron acuñadas es magnético cuando en verdad no debió serlo.

“Hay un error en la aleación, son de níquel y cobre, pero se les mezcló algún metal ferroso que las hace magnéticas”, afirmó el experto. También el coleccionista contó que “hay otras con fallas en el proceso de fabricación de las monedas que se pueden encontrar circulando. Las monedas tienen que tener las dos caras alineadas. Algunas las das vuelta y están giradas las figuras y no son simétricas. Son monedas que pueden valer desde 5 dólares a 50 dólares. Eso se puede encontrar en las que circulan ahora como las de 5 pesos”.

Más allá de estas precisiones, lo cierto es que, tras viralizarse el valor al que se publicaron las monedas con el error descrito, muchos se toparon con la realidad y pasaron de la euforia de haber encontrado un ejemplar que parecía un “tesoro” a una decepción por tener en la mano algo tan poco valioso como un peso argentino.