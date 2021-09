Godoy Cruz dio el golpe y goleó 4 a 1 a Independiente en Avellaneda

Una dura caída sufrió esta noche Independiente ante Godoy Cruz al perder por 4 a 1, en Avellaneda. en partido por la 13ra. fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



Los goles del vencedor fueron marcados por Thomas Ortega en contra de su valla, y Tomás Badaloni, en el primer tiempo, mientras que en el segundo aumentaron Ezequiel Bullaude y Martín Ojeda, en tanto que Rodrigo Márquez descontó para el dueño de casa en su primer tanto en la máxima división.



Con esta victoria el equipo mendocino suma tres y un empate en el certamen, más la igualdad con Racing por Copa Argentina, al que eliminó por penales, manteniéndose invicto desde la asunción en la décima fecha del entrenador Diego Flores, debutante en ese rol luego de haber sido asistente y traductor de Marcelo Bielsa en el Leeds inglés.



En cambio, los 'rojos' sumaron su segundo fuerte tropezón consecutivo de local, con el anterior ante Lanús (1-0 en la undécima fecha), cuando en esa ocasión tenía la oportunidad de recuperar la punta de la tabla de posiciones.



Ahora el "Rojo" quedó quinto con 22 unidades y a 7 del líder Talleres, de Córdoba, mientras que Godoy Cruz, de irregular comienzo, trepó al séptimo lugar con 20.





Instantes previos al comienzo del encuentro, desde Independiente se informó que el arquero Milton Alvarez no integraba la nómina de suplentes porque el entrenador Julio César Falcioni lo había autorizado a dejar la concentración por el nacimiento de su hija Eva, por lo que fue reemplazado por Renzo Rodríguez Racchia.



Una vez comenzado el juego, el desarrollo se presentó equilibrado con la presión y la circulación de la pelota que ejercían ambos equipos, insinuándose el 'Diablo' algo más peligroso en sus avanzadas.



Así contó con la primera situación clara de gol sobre los 14 minutos, por un tiro libre ejecutado por Alan Velasco desde la derecha en forma de centro aéreo que rozó en el arquero Juan Espínola al salir a destiempo.



Esa falla del arquero paraguayo lo sorprendió a Juan Insaurralde, que cargaba para cabecear solo frente al arco, pero la pelota le rebotó en la rodilla derecha y salió rozando el caño derecho del arco visitante.



Posteriormente, con el buen trabajo en la zona media de Valentín Burgoa y Martín Ojeda, paso a predominar el conjunto mendocino y tras un par de cargas peligrosas marcó la apertura.



Y la concretó con una pizca de fortuna debido a que Nelson Acevedo sacó un potente derechazo desde 30 metros que se estrelló en el caño izquierdo de la valla local, cuyo rebote lo recibió Tomás Badaloni, que remató en forma defectuosa, pero Thomas Ortega que cerraba por el medio, al intentar despejar batió su propio arco.



A partir de aquí se acentuó el dominio del equipo tombino, por su orden, buen juego y destacadas maniobras ofensivas frente a un adversario desarticulado, sin reacción por el gol en contra recibido.



De ese modo, el 'bodeguero' avisó con un tiro libre de Elías López, que dio en el travesaño, cerca del final de la primera etapa, que estaba próximo a ampliar la ventaja.



Y lo confirmó al minuto adicionado cuando Badaloni marcó el segundo tanto, que en una rápida réplica recibió la asistencia de Ezequiel Bullaude para empalmar de zurda a la pelota que fue dirigida al ángulo izquierdo del arco de Sebastián Sosa.



Al margen de su superioridad frente a los dirigidos por Falcioni, los conducidos por Diego Flores resultaron muy oportunos para vulnerar la ciudadela roja, ya que a los 5 minutos del segundo capítulo, sin darle capacidad de reacción al rival, señaló el tercer gol.



Nelson Acevedo desbordó por derecha para enviar el centro, que en su afán por desviarlo lo hizo contra su arco exigiendo a Sosa a manotear la pelota, con un rebote que capitalizó de cabeza Bullaude, la figura de la cancha, para vencerlo.



El posterior ingreso del juvenil delantero Rodrigo Márquez por Braian Martínez le dio mayor ímpetu y frescura al ataque de Independiente, que intentó reaccionar e ir por la heroica meta de una supuesta igualdad.



Pronto impresionó que no podía estar lejos el objetivo cuando en una maniobra individual de Velasco, que depositó el balón en los pies del ingresado compañero de las inferiores rojas, éste sumó otra hábil maniobra al borde del área rival para definir con remate cruzado a la derecha de Espínola, descontando sobre los 14 minutos.



Todo fue efímero, debido a que los locales se entusiasmaron con ese gol y fueron por más, en forma precipitada y dejando huecos en el fondo, los que pronto usufructuó el Tomba para ensayar un contraataque lapidario.



De ese modo y con una lucida acción de Ojeda -el goleador del equipo con 8 conquistas-, que dejó fuera de camino a Sosa, señaló el cierre para una noche festiva desde Avellaneda hasta Mendoza.



Y lo sumergió en un mar de dudas y amargura a 'Pelusa' Falcioni y a su gente, que para colmo de males, sobre el final vieron retirarse lesionado a Fabricio Bustos con una fuerte dolencia en el gemelo izquierdo, reemplazado por Gonzalo Asís.



Por la 14ta fecha, Independiente visitará a Vélez, el sábado 2 de octubre, y el mismo día Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Newell's Old Boys.



SINTESIS



Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Thomas Ortega; Domingo Blanco, Lucas Romero y Alan Soñora; Braian Martínez, Silvio Romero y Alan Velazco. DT: Julio César Falcioni.



Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortíz, Leonel González y Damián Pérez; Gonzalo Abrego y Nelson Acevedo; Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa y Martín Ojeda; Tomás Badaloni. DT: Diego Flores.



Goles en el primer tiempo: 23m, Ortega (I), en contra de su valla; y 45+1m, Badaloni (GC).



Goles en el segundo tiempo: 5m, Bullaude (GC); 14m, Márquez (I) y 17m, Ojeda (GC).



Cambios en el segundo tiempo: 6m, Bruno Leyes por Acevedo (GC); 8m, Lucas González por Blanco (I) y Rodrigo Márquez por Martínez (I); 19m, Sebastián Lomónaco por Burgoa (GC); y Cristian Colmán por Badaloni (GC); 23m, Ian Escobar por Pérez (GC) y Matías Ramírez por Ojeda; 28m, Juan Zarza por Ortega (I); y Tomás Pozzo por Velasco (I) y 45+1m, Gonzalo Asís por Bustos (I).



Amonestados: Ortega, Blanco y Barreto (I). Acevedo (GC).



Árbitro: Darío Herrera.



Estadio: Libertadores de América (Independiente).