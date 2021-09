Una banda atacó a una pareja que miraba televisión

Faltaba apenas un rato para que terminara la noche del viernes y en una vivienda de Gonnet, un hombre de 65 años y su esposa, de la misma edad, se entretenían mirando un programa en la televisión.

En ese contexto de tranquila rutina y cuando nada lo hacía presagiar, cinco delincuentes que usaban pasamontañas como capuchas, guantes y ropas negras, irrumpieron en ese domicilio de 25 entre 493 y 494 para protagonizar otro “programa”, pero de terror para sus víctimas.

Sacando a relucir un arma de fuego y con marcado acento extranjero, apuntaron los damnificados, enseguida comenzaron a aturdir a la pareja con insistentes reclamos de dinero y otros efectos de valor.

Con sus rehenes invadidos por el miedo y sin ensayar reacción alguna, la banda comenzó a ejecutar distintos roles: vigilar al matrimonio, por un lado, y por el otro, abocarse a revisar los ambientes de esa propiedad para alzarse con todo lo de valor que les interesara.

Tras una minuciosa búsqueda, lograron ese propósito.

Cuando ayer a la tarde este diario se presentó en la vivienda, para interiorizarse en detalle sobre este nuevo caso de inseguridad en la zona norte platense, los damnificados no se encontraban.

No obstante, trascendió en esferas policiales que el atraco posibilitó a ese grupo de delincuentes apoderarse de alrededor de 10.000 pesos, una notebook y de una pistola de calibre 9 milímetros, marca Bersa.

DESORDENARON TODO

Siempre en base a lo informado por esos voceros, durante el tiempo no precisado en que la banda estuvo en la casa los asaltantes no tuvieron reparos en sacar de los muebles y tirar al piso todo tipo de elementos que no les importaba llevarse.

A su vez, los maleantes tuvieron a la suerte como su aliada, por dos motivos: sortearon sin mayores inconvenientes la amenazante presencia de al menos dos perros, de respetable porte, de los dueños.

Pero además, las cámaras de seguridad cercanas se encontraban circunstancialmente sin funcionar, según reveló una fuente ligada a la investigación de este hecho de inseguridad.

sin violentar nada

Una vez que los responsables de este asalto se convencieron de que no había nada más por robar ni hacer en el lugar, decidieron maniatar al matrimonio.

El mismo informante aseguró que “les ataron las manos con cables”, tras lo cual se dieron a la fuga con lo sustraído a esta pareja.

Más tarde, cuando un llamado al 911 avisó lo que había sucedido, efectivos policiales del Comando de Patrulla y de la comisaría Decimotercera acudieron a esa denuncia.

Según se supo, el matrimonio desestimó recibir asistencia médica, limitándose a relatar el pésimo momento sufrido.

Los damnificados se mostraron desconcertados por no haber observado aberturas violentadas, ignorando entonces cómo la banda se coló en la vivienda.

Los investigadores solicitaron la colaboración de la DDI para dar con los responsables.

