"La amiga de Pampita" la marca registrada de Angie Balbiani

Angie Balbiani reveló una decisión personal que tomó tiempo atrás: se trata del novedoso registro no solo su nombre sino también del apodo con el que a veces se la llama: “la amiga de Pampita”. La panelista del programa Editando tele, bromeó al respecto: “las otras amigas [de Carolina Ardohain] se quedaron sin un mango”, contó en el programa, Intrusos, cuando tiempo atrás anunciaba con profunda alegría su embarazo.

Respecto de Carolina Ardohain señaló: “la conocí cuando ella vendía ropa en un local, porque mi hermana era la mejor amiga de una compañera del local de ella". "Cuando más amigas nos hicimos fue cuando nacieron nuestros hijos. Bautista [Vicuña] tiene un mes más que Benjamín, mi hijo. Íbamos las dos a la misma plaza, a la misma clase de música, y armamos un vínculo que no se rompió más”, reveló la panelista

Ante la pregunta de si le molesta que no usen su nombre para referirse a ella sino que siempre la asocien a Ardohain, Balbiani respondió sin vueltas: “Es imposible que me moleste, siempre en este medio se busca que se diga de forma peyorativa, pero es como que en el colegio de mi hijo me digan ´la mamá de Benjamín´; sí, soy la mamá de Benjamín”.

Asimismo, la actriz está pasando un gran momento personal. En junio de este año confirmó que se convertirá en mamá por segunda vez con Juan, su pareja. “Hace 12 semanas recibimos la noticia más linda, desde septiembre te veníamos soñando y hoy sos una realidad. Hace tiempo que tenía ganas de contarlo pero esperé el tiempo prudencial”.

"Ahora me siento amada y acompañada, con el papá de Benja no me pasaba eso y nos separamos poco después de su nacimiento. El día que nació, me di cuenta de que no le iba a poder dar una familia feliz a mi hijo y entendí que lo sano era seguir sola. Fue doloroso, pero mi proyecto de familia terminó siendo el que armé con Benjamín y fue espectacular”, contó Angie Balbiani con entusiasmo pleno.