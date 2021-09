Reino Unido en jaque por la falta de camioneros

LONDRES

Algunas estaciones de servicio continuaban ayer con largas filas de autos por cuarto día seguido, y el gobierno estudiaba enviar al Ejército para ayudar a combatir el desabastecimiento provocado por la falta de camioneros.

Se está ofreciendo instrucción “en un segundo plano” a personal militar para manejar camiones cisterna, indicó Brian Madderson, presidente de la Asociación de Minoristas de Combustible, aunque el gobierno dijo que “en este momento no hay planes” de desplegar soldados.

La asociación, que representa a unos 5.500 establecimientos independientes, señaló el domingo que unos dos tercios de sus miembros se habían quedado sin combustible, después de que la falta de camioneros desatara una oleada de compras para acaparar en medio del pánico ante una eventual escasez.

FALTAN 100 MIL CAMIONEROS

La industria de transportistas estima que a Gran Bretaña le faltan hasta 100.000 camioneros debido a una tormenta perfecta que ha combinado la pandemia del coronavirus, una fuerza laboral envejecida y un éxodo de trabajadores extranjeros tras la salida británica de la Unión Europea. Las normas de inmigración tras el Brexit hacen que los ciudadanos de la UE ya no puedan vivir y trabajar sin visa en Gran Bretaña, como hacían cuando el país era miembro del bloque.

También otros países, como EE UU y Alemania, sufren un déficit de camioneros. Pero en Gran Bretaña, el problema contribuyó a dejar estaciones de servicio cerradas y góndolas vacías en los supermercados.

El Gobierno señaló que las compras generadas por el pánico agravan el problema de suministro, y llamó a la gente a no acaparar combustible. “El único motivo por el que no hay nafta en las estaciones de servicio es que la gente compra combustible que no necesita”, dijo el secretario de Medio Ambiente, George Eustice.

El domingo anunció que suspendería de forma temporal las leyes de competencia para que las compañías que venden combustible pudieran compartir información y centrarse en zonas con menos suministro.

También desplegó examinadores militares de conducción para agilizar las pruebas a nuevos choferes que esperan obtener sus licencias.Y emitirá miles de visas de emergencia para camioneros extranjeros para evitar una Navidad sin pavo o juguetes. (AP)