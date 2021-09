Cowboy Bebop, el western espacial llega a Netflix con Ein, su adorable Corgi

La próxima adaptación del anime a la acción real ya está a la vuelta de la esquina. Cowboy Bebop recibirá una versión en Netflix, cuya primera temporada se estrenará al completo el próximo 19 de noviembre. Después de que se presentaran las primeras imágenes de la serie, la plataforma ha aprovechado su evento más reciente para dar a conocer el opening.

Con un estilo elegante y algo extravagante, muy parecido al de la serie anime, los distintos actores se dejan ver ya debidamente caracterizados.

Cowboy Bebop es una serie de acción ambientado en un mundo de cazarrecompensas, que recuerda a los Western americanos. La banda de bandidos compuesta por Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) y Faye Valentine (Daniella Pineda) dejará atrás su pasado y pondrá sus armas a disposición de sus clientes. ¿El objetivo? Acabar con los criminales más peligrosos del sistema solar. Por desgracia, del pasado no se puede escapar, por lo que traicionero, no tardará en volverse contra ellos.

La serie tiene una ambientación futurista, ya que la trama bosqueja un universo en el que la humanidad ha colonizado otros planetas. La razón de que el ser humano abandonara la Tierra no es otra que la imposibilidad de vivir en su mundo natal, puesto que en ese momento ya era inhabitable.

¿Quiénes forman parte de este trabajo?

La serie está basada en el anime original. Entre los responsables de esta nueva ficción están los productores ejecutivos André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum and Scott Rosenberg of Midnight Radio, Marty Adelstein y Becky Clements, de Tomorrow Studios; Makoto Asanuma, Shin Sasaki y Masayuki Ozaki, de Sunrise Inc.; Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg y Christopher Yost.

Nemec, por su parte, es el showrunner, mientras que el director del anime y de las películas, Shinichirō Watanabe, ejerce de consultor. La que también regresa es la compositora Yoko Kanno, que se encargará de la banda sonora.