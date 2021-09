Así quedó la lista de Santilli - Manes y cuando lanzarán juntos la campaña en la provincia

Los candidatos a diputados nacionales de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes, lanzarán la semana que viene la campaña en ese distrito rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Finalmente, se despejó una de las incógnitas que desvelaba a la oposición de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre: la composición de la lista definitiva de candidatos en la provincia de Buenos Aires.

Como se venía publicando en este diario, las dudas estaban respecto al escrutinio definitivo y de acuerdo al reglamento interno que armó Juntos y, en particular, en la forma que determinó para distribuir los candidatos en la lista que competirá en noviembre. Así, se estableció que si la lista perdedora obtenía entre el 30 y el 40 por ciento de los votos se quedaría con los lugares 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33.

En consecuencia y teniendo en cuenta el 50% de cupo femenino establecido para la conformación del Congreso Nacional, la nómina definitiva quedó integrada por:

1) Diego Santilli

2) Graciela Ocaña

3) Facundo Manes

4) Marcela Campagnoli

5) Juan Manuel López

6) Danya Tavela

7) Gerardo Milman

8) María Sotolano

9) Emilio Monzó

10) Gabriela Besana

11) Hernán Lombardi

12) Margarita Stolbizer

13) Alejandro Finocchiaro

14) Victoria Borrego

15) Fabio Quetglas



LANZAMIENTO DE CAMPAÑA



Durante toda esta semana, los equipos de ambos candidatos mantuvieron reuniones para acordar cómo será este relanzamiento conjunto, cuyos detalles aún no fueron definidos.



Facundo Manes está en estos momentos en Madrid, donde el jueves presenta un libro en la Fundación Telefónica, mientras Santilli continúara sus recorridas por el conurbano bonaerense.



Los equipos de campaña de ambos candidatos, consultados, indicaron que la idea es que durante el tramo de la campaña que se avecina, más allá de que ambos compartan algunos actos, los candidatos se dividan la provincia en sus recorridas y que cada uno mantenga su identidad.



En relación a esta división de la provincia para hacer campaña, Santilli concentrará sus esfuerzos en la primera y tercera sección electoral del conurbano, donde obtuvo más votos, y donde también el Frente de Todos (FdT) concentrará sus esfuerzos.



Manes, por su parte, intentará reforzar el voto que obtuvo en el interior de la provincia, sobre todo en los pueblos rurales donde la presencia de la Unión Cívica Radical (UCR) es fuerte.



Entre los estrategas electorales del espacio ya circulan encuestas en torno a fidelización del voto, que indican que el 85% mantendría su voto de las PASO.



Sin embargo, reconocen que la elección será pareja y que la ventaja de 4 puntos sacada en las PASO por Juntos ante el FdT en territorio bonaerense no es suficiente como para dar por ganada la elección.



En el análisis del voto a conquistar, apuntarán a los 800.000 bonaerenses que eligieron otras fuerzas el 12 de septiembre, partidos políticos que no lograron pasar el umbral del 1,5% que marca la ley para entrar en las generales, y cuyos votantes ahora tendrán que buscar otras opciones.



También apuntarán a los votantes que en las PASO se dan más libertad a la hora de elegir, pero luego concentran su elección en el llamado "voto útil", y en quienes no fueron a votar.



En las PASO del 12 de septiembre último, votó un 68% del padrón habilitado en territorio bonaerense, y en las distintas campañas se analiza hasta cuánto podría crecer esa participación, estimándose su posible ampliación al 75%.



Desde un análisis cualitativo de los números, en la campaña de Juntos creen que entre quienes no fueron a votar hay ciudadanos de zonas céntricas de clase media y media alta del conurbano, que en principio serían más proclives a Junto

REUNIÓN DE MESA DE JUNTOS EN VICENTE LOPEZ

La Mesa Provincial de Juntos por el Cambio se reunió esta tarde para conformar una mesa de campaña en común entre los equipos de Diego Santilli y de Facundo Manes con el objetivo de reforzar el espacio, manteniendo la unidad en vista a las elecciones generales de noviembre.

Desde la Mesa Provincial de JxC destacaron que "durante las PASO, los argentinos nos dieron su voto de confianza en todo el país porque valoraron que estuvimos cerca de ellos para cuidarlos, reclamar la apertura de las escuelas, y que los comerciantes puedan volver a trabajar; que sigamos unidos y que estamos convencidos de que hay otra forma posible de gobernar.

"Los resultados demostraron que la gente reconoce el valor de la diversidad de identidad que existe dentro del espacio y que cada uno de nosotros tiene algo importante para aportar. No hubo ganadores ni perdedores, sino que todos tenemos un objetivo en común que es el de ganar en noviembre para seguir consolidando una oposición responsable en el Congreso y una alternativa superadora de cara al 2023", agregaron.

"En Juntos tenemos un gran desafío por delante: redoblar nuestros esfuerzos para lograr que todos los que nos votaron vuelvan a hacerlo y que muchas más personas se sumen a este proyecto en conjunto, en el que defendemos los valores del trabajo, el esfuerzo, la honestidad y la educación", puntualizaron.

El presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, sostuvo que “los resultados de las elecciones fueron una sorpresa y un logro de todo el equipo, gracias a que nos animamos a dar una competencia interna que nos fortaleció”. Además, expresó que “el camino hacia noviembre es largo y nuestra tarea de acompañar a los argentinos recién comienza”.

Por su parte, Maximiliano Abad, Presidente del radicalismo bonaerense señaló que "Juntos es más fuerte desde su diversidad de identidad”, además remarcó que “el resultado de las PASO confirma que quiénes creemos en la democracia republicana, la innovación y la educación para el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades; somos una parte creciente de la Provincia y el país". "Tenemos cincuenta días para confirmar lo que las urnas señalaron hace dos semanas, cuidar cada voto, defender una idea de país y priorizar lo más importante, la dignidad y el futuro de Argentina" concluyó.



A su vez, Andrés de Leo subrayó que “su compromiso con los bonaerenses y los argentinos es poner límites al kirchnerismo en sus intentos de avasallar la justicia, la propiedad privada y las libertades individuales que intentaron vulnerar durante la pandemia” y sentenció: “somos la opción contra un modelo populista”.

Participaron del encuentro, el intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense Jorge Macri, el intendente de Lanús y vicepresidente de PRO bonaerense Néstor Grindetti, el presidente de la UCR bonaerense Maximiliano Abad, la intendente de General Arenales y vicepresidente de la UCR bonaerense Erica Revilla, el presidente de la Coalición Cívica ARI bonaerense Andrés de Leo, la diputada Maricel Etchecoin, el intendente de San Nicolás Manuel Passaglia, la senadora Claudia Rucci, el Lic. Manuel Terradez, el legislador Agustín Forchieri y el Dr. Gastón Manes.