Wall Street: tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, cayeron todos los índices

Estados Unidos pasa por una situación económica crítica que podría repercutir en todo el mundo. En las últimas horas el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró frente al Senado que la inflación actual es más “preocupante” que en los primeros meses del 2021.

Luego de estas declaraciones, en Wall Street se registraron grandes caídas de los índices. Este martes, la bolsa neoyorquina concluyó con una baja importante que lo deja muy cerca de ser el peor período mensual en el último año.

Por otra parte, los retornos de los bonos pertenecientes al Tesoro continúan en alza debido a las especulaciones sobre la inflación. El presidente de la Reserva Federal agregó que el panorama inflacionario empeoró notablemente en algunos casos.

Los tres índices más importantes de Estados Unidos están integrados por el Promedio Industrial Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Estos registraron una caída de 1,63%, 2,04% y 2,83% respectivamente. Un dato a tener en cuenta es la advertencia de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien advierte desde hace meses lo que podría ser un default para el país de Joe Biden.

Estados Unidos debe pagar próximamente deudas que se vencen y, de no llegar a un consenso en el Congreso, podría ser la primera vez que no puedan pagar. Yellen explicó que necesitan ampliar el límite para tomar deuda con dos objetivos: evitar el default y no quedarse sin efectivo.