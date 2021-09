ANSES pagará hasta $45.122 desde el viernes: cómo acceder y el cronograma

Anses pagará durante octubre un bono que permitirá que algunos beneficiarios puedan cobrar hasta $45.122. Es por eso que al acercarse la fecha desde el organismo que dirige Fernanda Raverta informaron el cronograma de pago.

De esta forma se confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios de distintas prestaciones y quienes cobrarán los haberes correspondientes a octubre.

Tarjeta Alimentar para Pensiones no Contributivas 2021

Las beneficiarias de la Pensiones no Contributivas (PNC) recibirán los $12.000 del programa Argentina contra el Hambre el mismo día que cobren el dinero correspondiente a su prestación y según la terminación del documento informada por ANSES. El calendario de pagos de octubre es:

DNI terminados en 0 y 1, viernes 1 de octubre de 2021; DNI terminados en 2 y 3, lunes 4 de octubre de 2021; DNI terminados en 4 y 5, martes 5 de octubre de 2021; DNI terminados en 6 y 7, miércoles 6 de octubre de 2021; DNI terminados en 8 y 9, jueves 7 de octubre de 2021.

Pensión No Contributiva octubre 2021

Se cobra por número de DNI y se hará en la primera semana de octubre con este calendario:

Tarjeta Alimentar

El valor del haber será variable según la cantidad de hijos que tenga el beneficiario. Familias que tengan un/a hijo/hija de hasta 14 años se les acreditarán $6.000. A su vez, ANSES informó que las familias con dos hijos o hijas en la misma franja etaria, el pago ascenderá a $9.000 mientras que aquellas con tres hijas o hijos o más de entre 0 y 14 años, el monto será $12.000.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Están destinadas a personas sin recursos económicos ni trabajo formal. Los mismos se agrupan en tres: Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensión No Contributiva por Vejez y Pensión No Contributiva para padre o madre de 7 hijos. En este caso, el aumento será del 12,39% de manera que las madres de 7 hijos cobrarán en octubre $25.922, mientras que aquellos que perciben asignación por vejez recibirán $18.145,4.