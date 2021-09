Cayó Charly, el prófugo que está mencionado en la causa Maradona

Carlos Orlando "Charly" Ibáñez, el exsecretario de Diego Maradona mencionado en la causa por su muerte como quien a veces le suministraba alcohol, marihuana y pastillas al exfutbolista fallecido, y quien tenía un pedido de captura de la justicia por robo, fue detenido en la localidad bonaerense de Boulogne en un auto donde encontraron un arma con numeración limada y handies, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



La detención de Ibañez (27), quien tenía un pedido de captura por "robo agravado por el uso de arma de fuego" de la justicia de Morón, se concretó anoche tras la intervención de una fiscalía del departamento judicial San Isidro, el mismo donde tramita el expediente por la muerte del "10".



Si bien Ibáñez no tiene aún ninguna imputación en la causa por la muerte de Maradona, sí fue mencionado por varios testigos como la persona que unos meses antes de su fallecimiento y cuando era su asistente personal y convivía con él en un country de Brandsen, le suministraba marihuana, alcohol y fármacos, razón por la que fue desplazado del entorno.



También algunos testimonios volcados en la causa indican que Ibáñez era el apuntado cuando se descubrió que faltaba dinero, relojes y otros objetos de una caja fuerte de Maradona.



Ibáñez fue apresado anoche por personal de la comisaría 3ra. de San Isidro ante un llamado al 911 para identificar a cuatro sospechosos que estaban arriba de un Peugeot 307 en el cruce de las calles Junín y Azopardo de la localidad de Boulogne, partido de San Isidro.



Ante el arribo del patrullero, uno de los cuatro sospechosos intentó refugiarse en una casa cercana, pero fue reducido.



Según las fuentes, los policías comenzaron a ser agredidos a piedrazos por vecinos de la zona, por lo que se dispuso trasladar el auto y a los cuatro sospechosos a la comisaría.



Consultada la fiscal Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Boulogne, dispuso la identificación de los cuatro demorados y la requisa del vehículo.



En el baúl del rodado, la policía encontró un bolso rectangular de tela color negro, en cuyo interior había dos equipos de comunicación tipo handy, pero al revisar el torpedo del auto, hallaron un habitáculo oculto en el sitio donde va el estéreo, donde había una pistola calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta, con numeración limada.



La policía luego identificó a los apresados y determinó que uno de ellos era el fugitivo Ibáñez, mientras que los otros tres eran dos jóvenes de 20 y 18 años y un adolescente de 14.



Los tres mayores de edad, entre ellos Ibáñez, quedaron aprehendidos imputados del delito de "tenencia ilegal de arma de guerra", mientras que por el adolescente se le dio intervención a la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil de San Isidro.



Voceros judiciales indicaron que la fiscal Hertrig le ordenó a la policía continuar la investigación con el fin de determinar si los cuatros sospechosos venían de cometer algún ilícito en la zona.



"Charly" Ibáñez llegó a ser el secretario privado de Maradona y convivió con él dos años, en la época en la que el exDT de Gimnasia estaba en pareja con Rocío Oliva, ya que si bien no tiene una relación de parentesco directa con ella, sí era un allegado a su familia.



En la causa principal por la muerte del "10" hay varios mensajes de audios de WhatsApp donde médicos y allegados del entorno cuestionan a Ibáñez y lo acusan de que le daba bebidas alcohólicas, marihuana y exceso de medicamentos.



"Hoy después de la comida se tomó media copita y ahora después de la cena, media copita más. Se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y quedó knockout. Se fumó un fasito y quedó dormido. Un señor inglés, doc. Venimos genial", dice el propio Ibáñez en un audio que le envió al imputado médico de cabecera Leopoldo Luque.



En otro audio, el kinesiólogo Nicolás Taffarel le reporta al médico Luque y se queja de "Charly": "Es una locura todo lo que están viviendo, culpa de este pelotudo. Ayer, menos la Monona (la cocinera) y los de seguridad, todos fumando porro, una cosa de locos", dijo.



"El porro, vino, las pastillas. Qué casualidad que cuando no está 'Charly' el loco (Maradona) se levanta a las 10 de la mañana, 11, desayuna, se le entiende cuando habla", señaló Taffarel en otro de los audios del expediente.