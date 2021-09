Randazzo: “Si la gente no va a votar nos van a gobernar siempre los mismos”

“Hay que salir de la polarización. Estas dos facciones que han gobernado los últimos años con distintos relatos nos han llevado a los mismos resultados, que son muy malos. Argentina tiene más del 50 por ciento de inflación, el 51 por ciento de pobreza en el Gran Buenos Aires y 7 de cada 10 pibes son pobres. Los servicios públicos que presta el Estado son cada vez peores en materia de salud, educación y seguridad y tampoco hay planes de desarrollo. Entonces, como decía Einstein, seguir insistiendo con lo mismo y esperar otro resultado, es una locura”. Así se expresó el precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, Florencio Randazzo, quien hizo un llamado enfático a que la gente vaya a votar en las Primarias del domingo 12.

En una entrevista exclusiva con este diario -cuya totalidad podrá visualizarse en eldia.com, Randazzo dijo que “conformamos un espacio interesante que plantea propuestas concretas a problemas puntuales y lo integran parte de la sociedad civil y sectores políticos que vienen del peronismo, el socialismo, el vecinalismo y Libres del Sur, pero también Carolina Castro (segunda en la lista), que es la primera mujer que integra la UIA, dueña de una empresa importante que produce para Toyota. También está Gustavo Pulti, que gobernó Mar del Plata en dos períodos y está formado en el desarrollismo. Y en mi caso, que vengo del peronismo, soy un hombre que siempre ha cumplido con la palabra, no soy Massa, no soy el Presidente que dice una cosa un día y al otro día hace otra. Y he demostrado capacidad de gestión. Y la mejor forma de honrar la política cuando nos toca actuar, es gestionar bien, que es facilitarle la vida a la gente”.

El ex ministro de Transporte sostuvo que “intentan invisibilizarnos porque tanto el kirchnerismo como el macrismo han hecho un negocio del que participan. Y hay que animarse a romper esto”.

En ese sentido, Randazzo dijo que “me cuesta creer que la gente vaya a premiar a este gobierno y también me cuesta creer que vaya a castigar a este gobierno optando por el pasado, lo que fue la gestión de Macri, que terminó con más inflación, más pobreza y más endeudamiento”. Y acotó: “Por eso creo que hay una enorme posibilidad para nosotros. Independientemente de esto, hay una decepción generalizada, una sociedad desenergizada producto de las promesas incumplidas, de la cantidad de chantas que están en la política. Es lógico que la gente piense, y este es el negocio de la grieta, que somos todos iguales. Y yo digo que no somos todos iguales”.

Consultado respecto de si ese desencanto puede generar más apatía y que la gente no vaya a votar, el precandidato a diputado nacional sostuvo que “hay una cultura de participación alta en el país que oscila entre el 80 y el 85 por ciento. Me da la impresión de que sería un gran error que el ciudadano no vaya a votar sobre todo si está embroncado o decepcionado. Pronunciarse en las urnas es donde manifestar su disconformismo y si en cambio se queda en la casa, nos van a seguir gobernando los mismo. Por eso es muy importante que el ciudadano participe”.