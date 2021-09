Cartelera presencial: un finde a pura música, teatro y cine en la Ciudad

TRANSFORMISMO Y HUMOR

Hoy a las 22 en 51 entre 18 y 19 la compañía de transformismo y humor Humorísimas, dirigida por Jonatan Sapag, presentará su nuevo espectáculo “FLOR de Show”, con cinco artistas en escena. En tanto, Mañana a las 22, en el mismo lugar, mostrará “Las tres chifladas”.

MÚSICA AL AIRE LIBRE

Mañana en distintos puntos de la ciudad habrá bandas tocando en vivo en el marco del ciclo “Música al aire libre”. La primera presentación de esta etapa se realizará en plaza España, 7 y 66, a las 16 con Anderrock, Tobbas y Cenicero Rock. También a las 16 pero en Plaza Belgrano, 13 entre 39 y 40, tocarán No digas Nada, Edad Quimera y Fraternal. Desde las 16.30 en el Centro Cultural Julio López, 137 y 64, de Los Hornos se presentarán Surtrepatía y Camino Rey. En el patio del C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, a las 18 actuarán Bloody Mary y Lonkos. Gratis.

“A NADIE LE IMPORTA UNA SEÑORA QUE BARRE”

Mañana a las 21 en el Teatro Dynamo se estrenará la obra teatral “A nadie le importa una señora que barre”, escrita y dirigida por Fabián Fernández Barreyro, con la actuación de Nora Oneto, y música en vivo de Manuel Acuña Hernández.

La obra tendrá funciones todos los sábados de septiembre, a las 21, en la sala ubicada en 17 y 68.

“JAURÍA”

Mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, se ofrecerá la dramática obra de Jordi Casanova, con dirección de Nelson Valente. Una adaptación teatral sobre el juicio a “La Manada”, el grupo de cinco amigos que, en el marco de los festejos de San Fermín, violó en grupo a una joven.

BILLORDO

El domingo a las 17 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, Billordo, el músico de indie folk acústico presentará -solo con su guitarra y su voz- su disco número 18, “Ansiedad en un mundo enfermo”, que grabó este año “en un mundo plagado de problemas a partir del Covid-19 y la mezquindad que se mantiene históricamente en nuestras sociedades”, según aseguró.

“LA SOMBRA”

Hoy y mañana a las 20.30 en el Cine Teatro Victoria de Berisso se presentará el espectáculo “La sombra. Rompiendo la barrera del inconsciente”, con dirección de Belisario Román y la actuación de Linet Saragoza. Gratis

HUMORES QUE MATAN

La compañía de stand up creada en 2019 e integrada por Emiliana Preziuso y Gerardo Preste, Humores que Matan, abrirá mañana a las 21, en el Cine Teatro Municipal de Ensenada, un ciclo de shows con invitados. En esta oportunidad, estarán acompañados por Jim Murray, Daiana Cattáneo y Rodrigo Miguel.

SONIA GODOY

Hoy a las 21 en Mesón Tacuarí, 5 N° 343, la voz femenina del tango y los boleros platense, Sonia Godoy, presentará un show íntimo con clásicos y algunas sorpresas.

MÚSICA EN EL MUSEO

Hoy a las 18 en la vereda del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, en el marco del cierre de la muestra “Cuerpos Narrativos. Obra en proceso” de Florencia Della Védova, se realizará un recital de Bruno Pianzola y del dúo Eva Basterra y Pablo Tieri.

Basado en el libro “Adults in the Room: My Battle with Europe’s Deep Establishment” de Yanis Varoufakis, en torno al rescate financiero de Grecia en 2015 y las situaciones que tuvo que enfrentar el por entonces ministro de finanzas, la sala de Cinema Paradiso recibió “A puertas cerradas”, filme adaptado y dirigido por Costa Gavras.

Una tragedia acontece a puerta cerrada. El tema es universal: una historia de personas atrapadas en una inhumana red de poder. En este caso, el círculo brutal de las reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la austeridad, y donde la humanidad y compasión son ignoradas. Es una tragedia en el sentido clásico: no hay seres buenos ni malos, sino que están movidos por las consecuencias de lo que perciben que es lo correcto.

Beto Orlando canta los 50 en el día de su cumpleaños 75

Mañana a las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, Beto Orlando ofrecerá su postergado show para celebrar sus 50 años con la música, en el día de su cumpleaños número 75.

Ana Belén, Sebastián Otero, Marcelo de Jesús y la banda en vivo de Los Lemma, acompañarán a Beto Orlando en una noche que, con la conducción de Nino Fuentes, también reunirá a Gustavo Giordano, Pablo de Magia y Gaby Becerra.

Master Stroke

Master Stroke, la ascendente banda tributo a Queen, que cuenta con el aval del mismísimo Brian May, se presentará mañana a las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8. Integrada por Ema Caradoso (voz), Brian Morua (guitarra), Manuel Olveira (bajo), Agustín Albertini (batería) y Beto Ludueña (teclado), concretará su postergado show en la ciudad con una propuesta que tendrá los clásicos de siempre y algunas sorpresas.

TEATRO EN EL ALTILLO DEL SUR

El espectáculo teatral “Papá querido”, de Aída Bornik, se ofrecerá mañana a las 21 en El Altillo del Sur Casateatro, 1 casi esquina 67, con dirección de César Palumbo y las actuaciones de Sol Pidre, Brigitte Erben, Martina Amigo y Luciano Toro.

A las 19, en la misma sala, se presentará “Espectador o jurado, ¿hay malas palabras?”, para todas las edades, en versión e interpretación de Malena Cadelli.

“DIVINO DIVORCIO”

El domingo a las 19 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, Viviana Saccone y Rodolfo Ranni presentará “Divino Divorcio”, de Alfredo Allende, bajo la dirección de Alberto Lecchi. Los populares actores interpretan a una pareja que, tras un largo matrimonio, deciden separarse con una celebración, para lo que contratan a un ¡planeador de divorcios!, en una aventura que los llevará a repasar su historia de amor y hastío.

“SADE VS. SADE”

Mañana y el domingo a las 20.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Martín Caprari y Carlos Fiasconaro, bajo la dirección de Lorena Velázquez. Actúan: Cecilia Abal, Carlos Fiasconaro, Gustavo Lojo, Liliana Perdomo.

“EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR”

El Grupo Teatral ARTEX100PRE, en el marco de su temporada número 16, ofrecerá mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11 N° 774 , este espectáculo infantil, bajo la dirección de Nicolás Alonso.

“LULY FOREVER”

El humorista Pablo Angeli llega a La Plata con su simpático personaje y su nuevo show “Luly Forever”. Este espectáculo, en el que su desopilante criatura va en búsqueda del amor en los lugares más cotidianos -desde el supermercado hasta la farmacia pasando por “las redes sociales del sexo”, se presentará hoy a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, en el marco de la reapertura del teatro municipal.